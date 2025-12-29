अंक 8 राशिफल 2026: कठिन परिश्रम और प्रयास से मिलेगी सफलता और बढ़ेगा मान-सम्मान, पढ़ें मूलांक 08 का भविष्यफल 2026

Mulank 8 Ank Rashifal: मूलांक 8 वालों के लिए 2026 पूर्व में किए गये कर्मों का आंकलन करेगा. यह साल बहुत ज्यादा उतार-चढ़ाव लिए रहने वाला है. इस साल आपको सामाजिक दृष्टिकोण से अपने आपको साबित करने का साल रहेगा. इस साल आपको लोगों की अवहेलना, बेरुखी आदि का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आप अपनी बुद्धि, विवेक और संयम से सभी चुनौतियों का सामना अच्छी तरह से करेंगे. 2026 आपके लिए आगे आने वाले सालों के लिए ब्लूप्रिंट रेडी करेगा. मूलांक 08 वालों को इस साल तमाम संघर्षों के मध्य खुद को संयम, समझदारी और लेटेस्ट तकनीक को अपनाते हुए सही रास्ते पर चलने की सलाह दी जाती है, ताकि आप आप अपने तय ​किये हुए लक्ष्य को प्राप्त कर सकें.

कैसे रहेंगे रिश्ते-नाते?

मूलांक 8 वालों को दांपत्य जीवन में बहुत क्लियर कम्युनिकेशन या फिर विस्तृत संवाद के कारण अनबन वाली स्थिति से राहत मिलेगी. रिश्तो की संवेदना को समझना पड़ेगा. अध्यात्म की मदद से आप रिश्तो को और बेहतर रूप से समझ पाएंगे. रिश्तो को बोझ ना समझे. यदि आप अपने कर्तव्यों को बहुत ईमानदारी से निभाएंगे तो रिश्ते बेहतर और मजबूत बनेंगे. पार्टनर की सेहत पर असर हो सकता है. पार्टनर के संवेदनशील मुद्दों पर ध्यान दें. साल के उत्तरार्ध में रिश्तो में अचानक से मनमुटाव की स्थितियां पैदा हो सकती हैं.

हालांकि समस्याओं का हल समझदारी से निकाला जा सकता है. ऐसे में लोगों के बहकावे में ना आएं और अपनी बुद्धिमता का प्रयोग करें, क्योंकि जीवन आपका है. ऐसे में चीजों को बनाने की कोशिश करें ना कि उससे छुटकारा पाने की. रिश्तो को मान-सम्मान दें. पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेंगीं. बुजुर्गों की सेवा करें. स्वयं के द्वारा की गई गलतियों के लिए क्षमा मांगने में संकोच न करें.

कैसा रहेगा करियर-कारेाबार?

2026 में मूलांक 8 से जुड़े लोगों के द्वारा निष्ठा, ईमानदारी और लोगों के मुकाबले ज्यादा मेहनत करने से प्रगति के रास्ते खुलेंगे. शुरुआत के 3 महीने आपके जीवन करियर के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण महीने हैं.फाइनेंशियल एडवाइजर्स, फंड मैनेजर्स, फंडिंग से रिलेटेड काम करने वाले तथा बैंक सलाहकार आदि को उनके काम को लेकर तारीफ मिलेगी. लोग आपकी मेहनत और ईमानदारी की प्रशंसा करेंगे. आपको उच्च पद की प्राप्ति या नई जिम्मेदारी मिल सकती है.

नई पॉलिसीज के निर्माण के तहत नए रूप से काम लाभ देंगे जून जुलाई अगस्त में नई जॉब्स ऑपच्यरुनिटीज मिलेगी साल के अंत में अंत तक अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी के स्वरूप निभाया तो 2 वर्ष के अंत तक प्रमोशंस मिलने की पूर्ण संभावना है विशेष सलाह में अगर शुरुआती 3 महीने में पिछले कम आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं दे रहा तो यह समय होगा अपने नियमों और काम की प्रकृति को चेंज करने का तो धीरे-धीरे ही सही प्रगति होगी

कैसी रहेगी सेहत?

सेहत के लिए विशेष रूप से पहले जनवरी से ही अपने आप को नियंत्रण में रखने की आवश्यकता रहेगी. जीवन में नियम और अनुशासन से स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. खान-पान और दिनचर्या सही रखें. किसी भी छोटी-मोटी दिकत के लिए आयुर्वेदिक उपचार आपके लिए बेहतर रहेगा. ज्वाइंट पेन और बैक पेन का बहुत ख्याल रखें तथा अपनी हड्डियों को मजबूत करने के लिए रोजाना सुबह टहलें और सूर्य नमस्कार करें. ध्यान, योग और नियमित मालिश से मसल स्ट्रांग रहेंगे.

कैसी चलेगी पढ़ाई-लिखाई?

परीक्षा-प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे लोगों को मनचाही सफलता के लिए योजनाबद्ध तरीके से पढ़ाई करना होगा. मेहनत के साथ अध्यापकों का दिशा-निर्देश और आशीर्वाद जरूरी होगा. उनसे शिक्षा संबंधी जानकारी नए रूल्स और रेगुलेशंस के तहत अपनी पढ़ाई को संगठित रूप से करेंगे तो मनचाहे परिणाम प्राप्त होंगे. आलस्य और अवसाद से बचें. शॉर्टकट अपनाने की बजाय अनुशासित होकर तैयारी

मूलांक 07 के लिए उपाय

शिवालिंग पर काला तिल, हरी मूंग की दाल तथा कच्चा दूध अर्पित करें.

विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ नियमित रूप से करें.

कच्चा दूध पानी में मिलाकर स्नान करें.

जीवन में शॉर्टकट न अपनाएं और अपने कर्म को ईमानदारी से करें.

हनुमान जी को चोला अर्पण करे.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)