अंक 7 राशिफल 2026: सीखेंगे नया हुनर और संवाद से निकालेंगे समस्याओं का समाधान, पढ़ें मूलांक 07 का भविष्यफल 2026

Mulank 7 Ank Rashifal: मूलांक 7 वालों के लिए 2026 नई आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत और पुराने चैप्टर को क्लोज करने का समय रहेगा. इस साल आपको अपने कमियों और ताकत को पहचानना होगा. आपके मन में बार-बार प्रश्न उठेगा कि आप जो कार्य अभी तक कर रहे थे, वह आपके योग्य है भी या नहीं? आपकी आत्मा आपको नए परिवेश की तरफ बार-बार अग्रसर करने के मौके देती रहेगी लेकिन बहुत सोच-विचार और और आत्मचिंतन से अपने जिम्मेदारियां और पर्सनल ग्रोथ में संतुलन बनाते हुए निर्णय लें. इस साल आप अपने आप को डर और विश्वास के दोहरे रास्ते पर खड़ा पाएंगे और अध्यात्म की तरफ ज्यादा रूझान होगा. आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ेगी.

कैसे रहेंगे रिश्ते-नाते?

मूलांक 7 वालों के लिए 2026 में रिश्तों की बेहतर बनाने के लिए बहुत धैर्यपूर्वक रहना होगा. आपका स्वजनों से दूर रहने की कोशिश करेंगे, लेकिन रिश्तों को बेहतर बनाए रखने के लिए आपको अपनों से स्प्ष्टता के साथ बातचीत करनी होगी. संवाद के जरिए ही तमाम समस्या का समाधान निकलेगा. यदि आपका 2025 जीवनसाथी के साथ अलगवा के लिए डायवोर्स केस चल रहा है तो आपको इस संबंध में सोच-समझ कर फैसला लेने की जरूरत रहेगी. अविवाहितों का विवाह अक्टूबर 2026 तक होने के प्रबल योग हैं, परंतु आपको अपना लाइफ पार्टनर चुनने में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए. इस संबंध में सोच-समझकर ही फैसला लें.

कैसा रहेगा करियर-कारेाबार?

यदि आप अपने करियर या कारोबार से साल 2026 में खुश नहीं थे तो 2026 आपके लिए प्रगति के नये मार्ग खोलने जा रहा है, लेकिन इससे जुड़ा कोई भी फैसला सोच-समझ कर और अपनी अंतरात्मा की आवाज पर ही करें. धर्म-अध्यात्म से जुड़े लोग और अध्यापन का कार्य करने वाले लोगों की इस साल बहुत प्रगति होगी. नए स्टार्टअप्स वर्ष के अंत तक खोल सकते हैं. फरवरी से सितंबर के बीच अपने नए कामों के लिए योजना बनाने और उसका विश्लेषण करने के लिए उत्तम कहा जाएगा.

हालांकि आपको इस दौरान शॉर्टकट लेने से बचना होगा तथा अपने खर्चो पर नियंत्रण रखना होगा. नये हुनर को सीखने के लिए साल 2026 उत्तम वर्ष कहा जाएगा. आपके लिए साल 2026 उसके बाद आने वाले साल 2027 की सक्सेस का बेस बनेगा. रिसर्च एनालिसिस, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमैरोलॉजी और आईटी सेक्टर में काम करने वालों को विशेष सफलता मिलेगी.

कैसी रहेगी सेहत?

मूलांक 7 वालों का साल 2026 में आत्मिक विकास होगा. इन लोगों के लिए व्यक्तिगत विचारों का विश्लेषण करना जरूरी रहेगा. साल 2026 में बेवजह का तनाव लेने से बचना होगा. साल 2026 में मूलांक 7 वालों को पैर और पेट से संबंधित समस्या रह सकती है. पेट संबंधित विकारों और पित्त प्रकृति के लोगों को नये साल में खाने-पीने में खूब सावधानी बरतनी होगी तथा पानी उचित मात्रा में पीना होगा.

कैसी चलेगी पढ़ाई-लिखाई?

मूलांक 7 से जुड़े छात्रों के लिए साल 2026 प्रगति का वर्ष कहा जाएगा. इस साल आपको परीक्षा आदि में बेहतर परिणाम पाने के लिए अपनी नीतियों में बदलाव की आवश्यकता रहेगी. आपको अपने लक्ष्य को तय करके उसे पाने के लिए कठिन परिश्रम करना होगा. मूलांक 7 से जुड़े लोगों के मन में अपनी दिशा को बदलने का विचार आ सकता है. साल 2026 में ध्यान और योग करना आपके लिए लाभप्रद कहा जाएगा.

मूलांक 07 के लिए उपाय

हनुमान जी की पूजा अर्चना करें

मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी को ध्वजा अर्पण करें.

खाने-पीने में सावधानी बरतें. संतुलित आहार लें तथा गलत संगति से दूर रहें.

धार्मिक यात्राएं आपके लिए लाभप्रद साबित होंगी. प्रतिदिन मंदिर जाएं और ईश्वर का आभार प्रकट करें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)