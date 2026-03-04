Holi Bhai Dooj 2026 Date: होली भाई दूज 2026 कब है? यहां जानें सही तारीख, मुहूर्त और महत्व

Holi Bhai Dooj 2026 Date: होली भाई दूज भारत का एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है, जो भाई-बहन के प्यार और रिश्ते को मजबूत करता है. इस त्योहार के नाम में ‘भाई' का मतलब भाई होता है और ‘दूज' का मतलब दूसरा दिन. हिंदू पंचांग के अनुसार, यह त्योहार पूर्णिमा के दो दिन बाद यानी द्वितीया तिथि पर मनाया जाता है. बहुत कम लोगों को पता है कि हिंदू कैलेंडर में साल में दो बार भाई दूज आता है. एक दीपावली के दो दिन बाद और दूसरा होली के दो दिन बाद, होली के बाद वाला भाई दूज भारत्य द्वितीया भी कहलाता है. यह त्योहार भाई-बहन के रिश्ते को सम्मान देने का एक खास दिन है.

होली भाई दूज पर क्या होता है?

इस दिन बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती हैं और उनकी लंबी उम्र, सुरक्षा, खुशहाली और उज्ज्वल भविष्य की प्रार्थना करती हैं. इस दिन यमराज और उनकी बहन यमुना की पूजा करने का भी महत्व माना जाता है. कुछ व्यापारी समुदायों में इस अवसर पर भगवान चित्रगुप्त की भी पूजा की जाती है.

द्रिक पंचांग के अनुसार, यह त्योहार गुरुवार यानी 5 मार्च 2026 को मनाया जाएगा.

द्वितीया तिथि शुरू- 4 मार्च 2026, शाम 4:48 बजे

द्वितीया तिथि समाप्त- 5 मार्च 2026, शाम 5:03 बजे

मान्यता के अनुसार, इस दिन यमुना जी ने अपने भाई यमराज यानी मृत्यु के देवता को अपने घर बुलाया था. उन्होंने यमराज का स्नेह से स्वागत किया, उनकी आरती उतारी और उन्हें भोजन कराया. अपनी बहन के प्यार से प्रसन्न होकर यमराज ने आशीर्वाद दिया कि जो भी व्यक्ति इस दिन अपनी बहन का आदर करेगा, उसे सुख-समृद्धि मिलेगी और वह दुर्भाग्य से सुरक्षित रहेगा. इसलिए होली भाई दूज को भाई-बहन के प्रेम और आशीर्वाद का विशेष पर्व माना जाता है.