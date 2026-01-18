विज्ञापन
Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्या पर इन 10 गलतियों के कारण लगता है महापाप, जानें क्या करें और क्या न करें

Mauni Amavasya 2026 Rules: सनातन परंपरा में माघ मास में पड़ने वाली अमावस्या, जिसे मौनी अमावस्या के रूप में जाना जाता है, उसमें स्नान-दान आदि का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है. मौनी अमावस्या महापर्व का पुण्यफल पाने के लिए आज कौन से काम करने चाहिए और कौन से नहीं, विस्तार से जानने के लिए पढ़ें ये लेख. 

Mauni Amavasya Ke Niyam Kya Hai: सनातन परंपरा में प्रत्येक मास की अमावस्या पर स्नान, दान और पितृपूजा का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है, लेकिन इसका महत्व तब और बढ़ जाता है, जब यह माघ मास में पड़ती है और मौनी अमावस्या कहलाती है. आज मौनी अमावस्या का महापर्व मनाया जा रहा है, ऐसे में उसके स्नान-दान और जप-तप का पुण्यफल पाने के लिए आपको कुछेक बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए अन्यथा जाने-अनजाने आप पुण्य की जगह पाप के भागी हो सकते हैं. आइए मौनी अमावस्या से जुड़ी उन 10 गलतियों के बारे में जानते हैं जो बड़े दोष का कारण बनती हैं. साथ ही साथ वो 10 बातें भी जानते हैं, जिससे इस महापर्व का पुण्यफल प्राप्त होता है. 

मौनी अमावस्या के दिन क्या नहीं करना चाहिए

  1. मौनी अमावस्या के दिन प्रात:काल देर तक न सोएं और दिन में भी सोने की गलती न करें.
  2. मौनी अमावस्या के दिन बगैर स्नान किए न रहें. इस दिन भूलकर भी पहने हुए या फिर गंदे वस्त्र पहनने की गलती न करें.
  3. मौनी अमावस्या के दिन काले रंग के वस्त्र न पहनें क्योंकि यह रंग नकारात्मक चीजों को ज्यादा आकर्षित करता है. इसी प्रकार इस दिन किसी दूसरे व्यक्ति का वस्त्र भी नहीं धारण करना चाहिए.
  4. मौनी अमावस्या पर भूलकर भी अपने पितरों को नहीं कोसना चाहिए, अन्यथा उनके आशीर्वाद की जगह पितृदोष लगता है.
  5. मौनी अमावस्या का दान करते समय भूलकर भी अहंकार या फिर दी जाने वाली चीजों का महिमामंडन न करें.
  6. मौनी अमावस्या के दिन क्षौर कर्म यानि अपने बाल और नाखून नहीं कटवाना चाहिए.
  7. मौनी अमावस्या के दिन किसी ऐसे स्थान पर न जाएं जो बहुत दिनों से बंद पड़ा हो या फिर जहां पर हमेशा अंधेरा रहता हो.
  8. मौनी अमावस्या के दिन न तो तामसिक चीजों का सेवन करें और न ही किसी के साथ वाद-विवाद करें.
  9. मौनी अमावस्या के दिन किसी व्यक्ति को धन उधार देने से बचना चाहिए.
  10. मौनी अमावस्या के दिन यदि कोई व्यक्ति आपसे दान या आवश्यक चीज मांगे और आप ऐसा न कर पाएं तो उससे हाथ जोड़कर क्षमा मांग लें लेकिन भूलकर भी उसका अपमान न करें.

मौनी अमावस्या के दिन क्या करना चाहिए  

  • मौनी अमावस्या पर पवित्र तीर्थ स्थान पर जाकर मौन रहते हुए स्नान करें. यदि किसी जल तीर्थ पर न जा पाएं तो घर में गंगाजल मिलाकर स्नान करें. 
  • मौनी अमावस्या पर पितरों की आत्मा की शांति और उनका आशीर्वाद पाने के लिए विशेष रूप से काले तिल का दान करें. 
  • मौनी अमावस्या पर जरूरतमंद लोगों को अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र और धन का दान करना चाहिए. इस महापर्व पर काले रंग के उनी वस्त्र और कंबल आदि का दान करना अत्यंत ही पुण्यदायी माना गया है. 
  • मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत का विधान है. कुछ लोग इस व्रत को स्नान करने तक रखते हैं तो कुछ लोग पूरे दिन तो कुछ लोग एक महीने तक तो कुछ लोग 6 महीने या पूरे साल भर रखते हैं. 

  • हिंदू मान्यता के अनुसार मौन व्रत को रखने से व्यक्ति अगले जन्म में मुनि पद की प्राप्ति होती है. 
  • मौनी अमावस्या के दिन काले तिल का लड्डू बनाकर ब्राह्मणों को विशेष रूप से दान करना चाहिए. 
  • मौनी अमावस्या के दिन पितरों का स्मरण करके उनका तर्पण करें तथा उनके लिए जरूरतमंद लोगों को अन्न,वस्त्र फल आदि का दान करें. 
  • मौनी अमावस्या के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि-विधान से पूजा करके उनके मंत्रों का विशेष रूप से जाप करें.
  • मौनी अमावस्या के दिन अपने घर की दक्षिण दिशा में यम देवता के लिए सरसों के तेल का दीया जलाएं.
  • अमावस्या के दिन विशेष रूप से पीपल के पेड़ के नीचे दीपदान करें. 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

