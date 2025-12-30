Amavasya 2026 Dates: जिस अमावस्या के स्वामी पितर हैं, वह साल 2026 में कब-कब पड़ेगी? देखें पूरी लिस्ट

Amavasya 2026 Me Kab Hai: हिंदू धर्म में प्रत्येक दिन और प्रत्येक तिथि किसी न किसी देवी-देवता के लिए समर्पित है. यदि बात करें चंद्रमा की 16वीं कला कही जाने अमावस्या तिथि की तो यह पितृपूजा के लिए अत्यंत ही फलदायी मानी गई है क्योंकि इसके स्वामी स्वयं पितृदेवता हैं. यही कारण है कि पितरों की मुक्ति और उनका आशीर्वाद पाने के लिए लोग अमावस्या तिथि पर विशेष रूप से श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान आदि करते हैं. हिंदू मान्यता के अनुसार अमावस्या तिथि को सूर्य और चंद्रमा के मिलन का समय माना गया है.

मान्यता है कि अमावस्या तिथि पर चंद्रमा की शक्ति कम हो जाती है और पितृगण प्रभावी हो जाते हैं. आइए जानते है कि स्नान-दान और माता लक्ष्मी की साधना के लिए उत्तम और फलदायी माने जाने वाली अमावस्या साल 2026 में कब-कब पड़ेगी.

साल 2026 में कब-कब पड़ेगी अमावस्या

माघ अमावस्या

साल2026 की पहली अमावस्या 18 जनवरी 2026, रविवार को पड़ेगी. माघ मास की यह अमावस्या 18 जनवरी को पूर्वाह्न 12:03 पर प्रारंभ होकर अगले दिन पूर्वाह्न 01:21 बजे तक रहेगी.

फाल्गुन अमावस्या

फाल्गुन मास की अमावस्या 17 फरवरी 2026, मंगलवार को पड़ेगी. फाल्गुन मास की अमावस्या तिथि 16 फरवरी की शाम को 05:34 बजे प्रारंभ होकर अगले दिन 17 फरवरी 2026 की शाम को 05:30 बजे तक रहेगी.

चैत्र अमावस्या

चैत्र मास की अमावस्या 18 मार्च 2026, बुधवार को पड़ेगी. चैत्र मास की अमावस्या तिथि 18 मार्च 2026 को प्रात:काल 08:25 बजे प्रांरभ होकर अगले दिन 19 मार्च 2026 को प्रात:काल 06:52 बजे समाप्त होगी.

वैशाख अमावस्या

वैशाख मास की अमावस्या 17 अप्रैल 2026, शुक्रवार को पड़ेगी. वैशाख मास की अमावस्या 16 अप्रैल की शाम को 08:11 बजे प्रारंभ होकर अगले दिन 17 अप्रैल 2026 को शाम को 05:21 बजे तक रहेगी.

ज्येष्ठ अमावस्या

ज्येष्ठ मास की आमवास्या 16 मई 2026, शनिवार के दिन पड़ेगी और शनि अमावस्या कहलाएगी. ज्येष्ठ मास की यह अमावस्या तिथि 16 मई 2026 को प्रात:काल 05:11 बजे प्रारंभ होकर अगले दिन 17 मई 2026 को पूर्वाह्न 01:30 बजे तक रहेगी.

ज्येष्ठ अधिक दर्श अमावस्या

ज्येष्ठ अधिक दर्श अमावस्या का पर्व 14 जून 2026 को पड़ेगी. ज्येष्ठ अधिक दर्श अमावस्या तिथि 14 जून को दोपहर 12:19 बजे प्रारंभ होकर अगले दिन 15 जून 2026 को 08:23 बजे तक रहेगी. ऐसे में ज्येष्ठ अधिक अमावस्या का पर्व 15 को मनाया जाएगा.

आषाढ़ अमावस्या

आषाढ़ मास की अमावस्या का पर्व 14 जुलाई 2026, मंगलवार के दिन मनाया जाएगा. आषाढ़ महीने की अमावस्या तिथि 13 जुलाई की शाम को 06:49 बजे प्रारंभ होकर अगले दिन 14 जुलाई 2026 को दोपहर 03:12 बजे तक रहेगी.

श्रावण अमावस्या

श्रावण मास की अमावस्या 12 अगस्त 2026, बुधवार के दिन मनाई जाएगी. श्रावण अमावस्या ति​थि 12 अगस्त 2026 को पूर्वाह्न 01:52 बजे से प्रारंभ होकर इसी दिन रात्रि को 11:06 बजे समाप्त होगी.

भाद्रपद अमावस्या

भाद्रपद मास की दर्श अमावस्या 10 सितंबर को रहेगी. पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की अमावस्या तिथि 10 सितंबर 2026 को सुबह 10:33 बजे प्रारंभ होकर अगले दिन 11 सितंबर को सुबह 08:56 बजे समाप्त होगी. ऐसे में भाद्रपद अमावस्या का पर्व 11 सितंबर 2026 को मनाया जाएगा.

आश्विन अमावस्या

आश्विन मास की अमावस्या 10 अक्टूबर 2025, शनिवार को रहेगी. यह शनि अमावस्या कहलाएगी. आश्विन अमावस्या तिथि 09 अक्टूबर 2025 की रात को 09:35 बजे प्रारंभ होकर अगले दिन 10 अक्टूबर 2025 को 09:19 बजे जाकर समाप्त होगी.

कार्तिक अमावस्या

कार्तिक मास की दर्श अमावस्या 08 नवंबर को तो कार्तिक अमावस्या तिथि 09 नवंबर 2026 को रहेगी. पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की अमावस्या तिथि 08 नवंबर को प्रात:काल 11:27 बजे प्रारंभ होकर अगले दिन 09 नवंबर 2026 को दोपहर 12:31 पूर्ण होगी.

अगहन अमावस्या

अगहन या फिर कहें मार्गशीर्ष मास की अमावस्या 8 दिसंबर 2026, मंगलवार के दिन पड़ेगी. अगहन अमावस्या तिथि 08 दिसंबर 2026 को प्रात:काल 04:12 बजे प्रारंभ होकर 09 दिसंबर 2026 को 06:21 बजे समाप्त होगी.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)