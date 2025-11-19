विज्ञापन
विशेष लिंक

Agahan Amavasya 2025: 19 और 20 नवंबर, दोनों दिन रहेगी अगहन अमावस्या, जानें इसमें किस दान से होगा कल्याण

Margashirsha Amavasya 2025 Kab Hai: पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष या फिर कहें अगहन मास की अमावस्या आज और कल यानि 19 और 20 नवंबर 2025 दोनों दिन रहेगी. ऐसे में किस दिन करें पितरों की पूजा और किस दिन करें स्नान और दान, जानने के लिए जरूर पढ़ें ये लेख.

Read Time: 3 mins
Share
Agahan Amavasya 2025: 19 और 20 नवंबर, दोनों दिन रहेगी अगहन अमावस्या, जानें इसमें किस दान से होगा कल्याण

Margashirsha Amavasya Ka Daan Kya Hota Hai: हिंदू धर्म में किसी भी मास में पड़ने वाली अमावस्या को स्नान-दान और पूजा आदि के लिए अत्यंत फलदायी माना गया है. इसका महत्व तब और भी ज्यादा बढ़ जाता है जब यह मार्गशीर्ष यानि अगहन मास में पड़ती है. पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष अमावस्या 19 अक्टूबर 2025 की सुबह 09:43 बजे से प्रारंभ होकर 20 नवंबर 2025 को 12:16 बजे तक रहेगी. ऐसे में मार्गशीर्ष अमावस्या का यह पर्व दोनों दिन मनाया जाएगा.

हिंदू मान्यता के अनुसार जब दो दिन अमावस्या ति​थि रहती है तो पहले दिन पितरों के लिए विशेष पूजा यानि श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि कर्म करना फलदायी होता है तो वहीं दूसरा दिन स्नान-दान आदि के लिए उत्तम माना गया है. आइए जानते हैं कि मार्गशीर्ष यानि अगहन अमावस्या के दिन श्रद्धा के साथ किन चीजों का दान करने पर व्यक्ति का कल्याण होता है. 

Latest and Breaking News on NDTV

मार्गशीर्ष अमावस्या अन्न दान का महत्व 
हिंदू मान्यता के अनुसार कलयुग में किसी भूखे को भोजन और प्यासे को पानी पिलाना अत्यंत ही पुण्यदायी कार्य माना गया है. ऐसे में अगहन अमावस्या के दिन व्यक्ति को अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्न, सब्जी, फल और जल आदि का दान करना चाहिए. यदि आप इन चीजों का दान न करें सकें तो इसके निमित्त धन का दान करें. मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन तिल व तेल का दान करना विशेष फलदायी माना गया है. 

अगहन अमावस्या पर इन कपड़ों का करें दान 
हिंदू मान्यता के अनुसार मार्गशीर्ष अमावस्या के समय व्यक्ति को जरूरतमंद व्यक्तियों को काले रंग के कपड़े, काला कंबल, काला छाता, काले जूते आदि का दान करना चाहिए. मान्यता है कि सर्दी के समय इन चीजों का दान करने से व्यक्ति को न सिर्फ पुण्यफल की प्राप्ति होती है बल्कि शनि संबंधी समस्याएं भी दूर होती हैं. 

Margashirsha Amavasya 2025: मार्गशीर्ष अमावस्या पर इन 7 नियमों की अनदेखी करने पर झेलने पड़ते हैं बुरे परिणाम

अगहन अमावस्या पर कहां करें दीपदान 
हिंदू मान्यता के अनुसार अगहन अमावस्या पर किसी जल तीर्थ, जल स्थान, देव स्थान और पवित्र पेड़ों जैसे पीपल, तुलसी आदि के नीचे दीपदान करने का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है. मान्यता है​कि अमावस्या के दिन दीपदान के उपाय से व्यक्ति के कष्ट दूर और कामनाएं पूरी होती हैं. 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Margashirsha Amavasya 2025, Agahan Amavasya 2025, Faith
Get App for Better Experience
Install Now