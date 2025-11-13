विज्ञापन
Margashirsha Amavasya 2025: मार्गशीर्ष अमावस्या पर इन 7 नियमों की अनदेखी करने पर झेलने पड़ते हैं बुरे परिणाम

Amavasya Par Kya Na Kare: हिंदू धर्म में किसी मास में पड़ने वाली अमावस्या को जहां स्नान, दान और पितृ पूजा आदि के लिए शुभ माना जाता है, वहीं इस तिथि पर कुछेक कार्यों को करने की मनाही है. मार्गशीर्ष या फिर कहें अगहन मास की अमावस्या पर कौन से काम भूल कर भी नहीं करने चाहिए, जानने के लिए पढ़ें ये लेख. 

Read Time: 3 mins
Margashirsha Amavasya Ke Niyam: हिंदू धर्म में प्रत्येक मास के कृष्णपक्ष की पंद्रहवीं तिथि अमावस्या कहलाती है और इस दिन आसमान में चंद्र देवता के दर्शन नहीं होते हैं और रात में घुप अंधेरा होता है. सनतान परंपरा में प्रत्येक मास में पड़नी वाली अमावस्या को स्नान-दान से लेकर पूजा-पाठ आदि कार्यों के लिए अत्यंत ही फलदायी माना गया है तो वहीं इस महत्वपूर्ण तिथि पर कुछेक कार्यों को करने की सख्त मनाही है. हिंदू मान्यता के अनुसार अमावस्या से जुड़े कुछेक नियमों की अनदेखी करने पर व्यक्ति को तमाम तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती हैं. आइए जानते हैं कि अमावस्या के दिन हमें कौन से कार्य भूलकर भी नहीं करने चाहिए. 

  • हिंदू मान्यता के अनुसार अमावस्या के दिन आदमी को क्रोध और वाद-विवाद करने से बचना चाहिए. मान्यता है कि इस दिन शुरू हुआ विवाद लंबा चलता है. ऐसे में इस दिन व्यक्ति को लोगों के साथ तर्क-वितर्क करने की बजाय मौन रहना चाहिए. 
  • हिंदू मान्यता के अनुसार अमावस्या के दिन बाल और नाखून को काटना अत्यधिक अशुभ माना गया है. लोकपरंपरा में इस दिन लोग बाल को धोना भी अशुभ माना जाता है. ऐसे में इस दिन अमावस्या के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए व्यक्ति केश और नाखून आदि को काटने से बचना चाहिए. 
  • हिंदू मान्यता के अनुसार अमावस्या के दिन किसी यात्रा निकलने से बचना चाहिए. मान्यता है कि इस दिन नकारात्मक शक्तियां ज्यादा सक्रिय रहती हैं, जिसके कारण व्यक्ति की यात्रा के सफल और सुखद होने में आशंका बनी रहती है. 
  • हिंदू मान्यता के अनुसार अमावस्या के दिन धन की देवी की विशेष पूजा की जाती है. मान्यता है कि यदि इस दिन किसी भी घर में कलह या वाद विवाद होता है तो धन की देवी दुखी होकर उस घर से चली जाती हैं और व्यक्ति को आर्थिक दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं. 
  • मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन अशुभ प्रभाव से बचने के लिए व्यक्ति को भूलकर भी तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए. 
  • हिंदू मान्यता के अनुसार अगहन मास की अमावस्या के दिन व्यक्ति को निर्जन, अंधकार वाले स्थान या फिर लंबे समय से बंद पड़े भवन आदि में नहीं जाना चाहिए. मान्यता है कि ऐसे स्थानों पर अमावस्या के दिन नकारात्मक शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं और व्यक्ति के मन पर विपरीत असर डालती हैं, जिसके कारण वह किसी भी कार्य में सही फैसले नहीं ले पाता और नुकसान और अपमान झेलता है.
  • हिंदू मान्यता के अनुसार अगहन अमावस्या के दिन किसी दूसरे के घर में अन्न का सेवन करने से बचना चाहिए. इस दिन यदि संभव हो तो लोगों को अन्न और धन दान करना चाहिए.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Margashirsha Amavasya 2025, Agahan Amavasya 2025
