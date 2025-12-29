Makar Rashifal 2026: करियर में कामयाबी और रिश्तों की मजबूती लाएगा नया साल, पढ़ें मकर का राशिफल 2026

Capricorn Yearly Horoscope 2026 (मकर वार्षिक राशिफल 2026): मकर राशि के जातकों के लिए साल 2026 महत्वाकांक्षा, अवसर और आत्मविश्वास का वर्ष है. यह वह समय है जब शनि आपको स्थिरता और धैर्य प्रदान करेगा, जबकि बृहस्पति आपकी महत्वाकांक्षाओं को नए अवसरों के रूप में फलित कर सकता है. नौकरी में बदलाव, नए प्रोजेक्ट, पदोन्नति और व्यवसाय विस्तार के योग मजबूत हैं. साहस और निर्णय क्षमता बढ़ेगी-और छोटी यात्राएं कार्य और व्यापार दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी. हालांकि, ग्रह स्थिति यह भी संकेत देती है कि भाई-बहन, विशेषकर छोटे भाई या बहन के साथ मतभेद या दूरी उत्पन्न हो सकती है, इसलिए पारिवारिक मामलों में शांति बनाए रखते हुए संयम और समझदारी आवश्यक होगी. आइए जाने-माने ज्योतिषी डॉ. विनय बजरंगी से मकर राशि का वार्षिक राशिफल विस्तार से जानते हैं.

कैसा रहेगा करियर और व्यवसाय?

करियर के संदर्भ में 2026 मकर राशि के लिए अत्यंत शुभ और संभावनाओं से भरा हुआ है. नौकरी बदलने, पदोन्नति पाने, विभाग परिवर्तन या नई जिम्मेदारियाँ संभालने का समय है. जो लोग लंबे समय से किसी अवसर की तलाश में थे या फिर सीमित संसाधनों में काम कर रहे थे, उन्हें इस वर्ष अनेक नए द्वार खुलते हुए दिखाई देंगे. सरकार, तकनीक, इंजीनियरिंग, प्रबंधन, वित्त, सुरक्षा, निर्माण और प्रशासन जैसे क्षेत्रों में विशेष सफलता मिलेगी.

व्यवसायियों के लिए यह वर्ष नए प्रोजेक्ट, टेंडर, अनुबंध और क्लाइंट प्राप्त करने के लिए अत्यंत अनुकूल है. छोटे और मध्यम व्यापारों के लिए निवेश और विस्तार का समय शुभ रहेगा. आयात-निर्यात, मार्केटिंग, मीडिया और सेल्स में सफलता की गति बढ़ेगी. छोटी यात्रा, मीटिंग्स और नेटवर्किंग आपके व्यापार में निर्णायक भूमिका निभाएंगी. यह वह वर्ष है जब प्रयास, रणनीति और समय-बंधन सीधे सफलता में बदलेंगे.

कुछ ऐसी रहेगी आर्थिक स्थिति?

वित्तीय रूप से 2026 आपको मजबूती और सकारात्मक परिणाम देता है. नौकरी बदलने या प्रोजेक्ट बढ़ने से आय में वृद्धि संभव है. व्यवसाय विस्तार, ऋण स्वीकृति या सरकारी सहायता मिल सकती है. हालांकि व्यावसायिक विकास के साथ यात्रा, प्रोजेक्ट और मार्केटिंग पर खर्च भी बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट-प्रबंधन महत्वपूर्ण है. छोटे भाई-बहन या परिवार से जुड़े दायित्वों पर आर्थिक सहायता की आवश्यकता पड़ सकती है. निवेश के लिए यह वर्ष अनुकूल है, लेकिन अचल संपत्ति से जुड़े निर्णय सोच-समझकर लेने चाहिए. शेयर बाज़ार और व्यापारिक निवेश समझदारी और जोखिम-विश्लेषण के साथ लाभ देंगे.

कैसी रहेगी लव और मैरीड लाइफ?

रिश्तों के संदर्भ में साल 2026 मिश्रित फल प्रदान करता हुआ नजर आता है. जीवनसाथी और परिवार का सहयोग करियर एवं व्यवसाय में सहायता करेगा लेकिन छोटे भाई-बहन के साथ मतभेद, अहंकार या प्रतिस्पर्धा के कारण तनाव उत्पन्न हो सकता है. प्रेम संबंधों में यह वर्ष प्रगति देने वाला है, विशेषकर उन जातकों के लिए जो विवाह या गंभीर संबंध की दिशा में बढ़ रहे हैं. संवाद में संयम आवश्यक है, क्योंकि अहंकार या अतिवादी प्रतिक्रिया संबंधों में दूरी ला सकती है. कुल मिलाकर साल रिश्तों में धैर्य और संवाद कौशल की परीक्षा लेगा.

कैसी रहेगी धनु राशि की सेहत?

सेहत की दृष्टि से साल 2026 सामान्य रूप से अच्छा कहा जा सकता है. आपका बढ़ता साहस, आत्मविश्वास और ऊर्जा आपको कार्य-कुशल बनाए रखेगी, लेकिन अधिक काम, थकान, यात्रा और तनाव से शारीरिक थकावट या नींद में कमी आ सकती है. वाहन, सड़क या मशीनरी से जुड़े जोखिम भरे कार्यों में सावधानी आवश्यक रहेगी. विशेष रूप से छोटी यात्राओं के दौरान खूब सावधान रहें. मस्कुलर पेन, पीठ या कंधे में दर्द तथा ब्लड प्रेशर पर भी ध्यान आवश्यक है. योग, व्यायाम और नियमित भोजन आपकी सेहत को स्थिर रखेंगे.

छात्रों के लिए कैसा रहेगा साल 2026?

छात्रों के लिए नया साल अवसरों में वृद्धि लेकर आएगा. विशेष रूप से प्रतियोगी परीक्षाएं, तकनीकी शिक्षा, प्रबंधन, पुलिस/सेना, इंजीनियरिंग, अकाउंटिंग, और प्रशासन में अच्छे अवसर मिल सकते हैं. छोटी यात्राएं, इंटर्नशिप और प्रशिक्षण के अवसर मिल सकते हैं. हालांकि भाई-बहनों या परिवार के तनाव के कारण ध्यान भटक सकता है, लेकिन कठिन परिश्रम और अनुशासन रखने वाले विद्यार्थियों को सफलता निश्चित रूप से मिलेगी.

धनु राशि के लिए उपाय

धनु राशि के जातकों को शनि और मंगल को संतुलित रखने के लिए प्रत्येक शनिवार को श्रमिकों की सेवा, तिल-तेल का दान और हनुमान चालीसा का पाठ लाभकारी रहेगा.

छोटे भाई-बहन के साथ संवाद, सहयोग और दान-धर्म से ग्रह आपके अनुकूल बनेंगे और मान​सिक तनाव कम होगा.

मंगलवार को लाल वस्त्र या मसूर का दान करें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)