विज्ञापन
विशेष लिंक

रक्षाबंधन 2026 पर चंद्र ग्रहण का कितना होगा असर, जानिए सूतक काल, राखी बांधने का शुभ समय और जरूरी नियम

रक्षाबंधन 2026 के दिन चंद्र ग्रहण जरूर लगेगा, लेकिन भारत में ये दिखाई देगा या नहीं. क्‍या सूतक काल लगेगा. जानिए राखी बांधने का शुभ समय और ग्रहण से जुड़ी जरूरी बातें.

Read Time: 3 mins
trusted source trusted source
Share
रक्षाबंधन 2026 पर चंद्र ग्रहण का कितना होगा असर, जानिए सूतक काल, राखी बांधने का शुभ समय और जरूरी नियम
रक्षाबंधन पर चंद्र ग्रहण क‍ितने बजे लगेगा.

रक्षाबंधन का त्योहार हर भाई-बहन के लिए बहुत खास होता है. लेकिन साल 2026 में इस दिन चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है. ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल है कि क्या ग्रहण की वजह से सूतक लगेगा. क्या राखी बांधने में कोई परेशानी होगी. क्या मंदिर बंद रहेंगे. अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल हैं तो चिंता करने की जरूरत नहीं है. अच्छी बात ये है कि भारत में इस चंद्र ग्रहण का असर वैसा नहीं रहेगा जैसा लोग सोच रहे हैं. आइए आसान भाषा में जानते हैं कि रक्षाबंधन के दिन क्या होगा और क्या नहीं.

रक्षाबंधन के दिन लगेगा चंद्र ग्रहण

इस साल 28 अगस्त 2026 को रक्षाबंधन मनाया जाएगा. इसी दिन साल का आखिरी आंशिक चंद्र ग्रहण भी लगेगा. ग्रहण सुबह 6:53 बजे शुरू होगा और दोपहर 12:32 बजे तक रहेगा. इसकी कुल अवधि 5 घंटे 39 मिनट होगी. इस दौरान चांद का कुछ हिस्सा पृथ्वी की छाया में रहेगा.

भारत में सूतक लगेगा या नहीं

सबसे जरूरी बात ये है कि चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा. धार्मिक मान्यता के अनुसार सूतक तभी माना जाता है जब ग्रहण उस जगह दिखाई दे. इसलिए भारत में इस ग्रहण का सूतक काल नहीं लगेगा. लोगों को किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है.

Add image caption here

Add image caption here
Photo Credit: Canva

रक्षाबंधन पर नहीं पड़ेगा कोई असर

जब सूतक ही नहीं लगेगा तो रक्षाबंधन भी हर साल की तरह खुशी और उत्साह के साथ मनाया जाएगा. बहनें बिना किसी डर के अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांध सकेंगी. मंदिर खुले रहेंगे. पूजा-पाठ भी रोज की तरह होगा. इस दिन किसी तरह की रोक नहीं रहेगी.

राखी बांधने का शुभ समय

पंचांग के अनुसार इस दिन भद्रा काल सूर्योदय से पहले ही खत्म हो जाएगा. इसलिए सुबह के समय राखी बांधना शुभ माना गया है. बहनें आराम से शुभ समय में अपने भाई को राखी बांध सकती हैं.

राशियों पर क्या असर रहेगा

ज्योतिष के अनुसार ग्रहण का कुछ असर राशियों पर माना जाता है. सिंह, वृश्चिक, मकर और कुंभ राशि के लोगों को सेहत और पैसों के मामलों में थोड़ी सावधानी रखने की सलाह दी गई है. हालांकि आम लोगों के जीवन और रक्षाबंधन के त्योहार पर इसका कोई बड़ा या नकारात्मक असर नहीं माना गया है.

यह भी पढ़ें- Asha Dashami 2026: आज है आशा दशमी व्रत, जानें पूजा के किस उपाय से बरसेगा 10 देवियों का आशीर्वाद

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Faith, Raksha Bandhan 2026 Date, Lunar Eclipse 2026
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com