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Libra Aaj Ka Rashifal: प्रॉपर्टी से जुड़ा काम बढ़ सकता है आगे, दस्तावेजों की जांच जरूरी

Libra Horoscope Today 22 September 2026, Tula Rashifal: नौकरीपेशा लोगों का ध्यान कार्यस्थल से ज्यादा घर की किसी जिम्मेदारी की ओर जा सकता है. संपत्ति से जुड़े कागजात में छोटी गलती भी आगे परेशानी दे सकती है.

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Libra Aaj Ka Rashifal: प्रॉपर्टी से जुड़ा काम बढ़ सकता है आगे, दस्तावेजों की जांच जरूरी
Libra Aaj Ka Rashifal 22 September 2026 | Tula Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Libra Horoscope Today 22 September 2026, Tula Rashi ka Rashifal: आज घर के वातावरण में कुछ बदलाव करने का विचार बन सकता है. फर्नीचर, सजावट या घरेलू सुविधा से जुड़ी कोई योजना आगे बढ़ सकती है, लेकिन खरीदारी करते समय बजट को ध्यान में रखना जरूरी होगा. नौकरीपेशा लोगों का ध्यान कार्यस्थल से ज्यादा घर की किसी जिम्मेदारी की ओर जा सकता है. किसी घरेलू विषय के कारण काम में एकाग्रता थोड़ी प्रभावित होने की संभावना है. यदि कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है तो भावनात्मक दबाव में तुरंत सहमति न दें. 

व्यवसायियों के लिए कार्यालय, दुकान या काम करने की जगह से जुड़ा कोई बदलाव चर्चा में आ सकता है. चंद्रमा की दृष्टि आपकी राशि से दशम भाव पर पड़ रही है. इसका असर आपके करियर और कार्यक्षेत्र पर दिखाई देगा. काम में आपकी भूमिका को लेकर कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है. वरिष्ठ व्यक्ति आपके काम पर नजर रख सकते हैं, इसलिए लापरवाही की गुंजाइश कम रखें. किसी अधिकारी से मतभेद हो तो अपनी बात तथ्य के साथ रखें; केवल भावनाओं के आधार पर विरोध करना नुकसानदेह हो सकता है. 

माता या परिवार के किसी बड़े सदस्य के साथ समय बिताना मानसिक रूप से राहत देगा. संपत्ति से जुड़े कागजात में छोटी गलती भी आगे परेशानी दे सकती है, इसलिए हस्ताक्षर करने से पहले अच्छी तरह जांचें. वाहन चलाते समय जल्दबाजी न करें. घर की मरम्मत या किसी उपकरण की खरीद में आकर्षक प्रस्ताव देखकर तुरंत पैसा खर्च करने से पहले उसकी वास्तविक आवश्यकता पर विचार करें. आज मन को बार-बार बदलने के बजाय एक प्राथमिकता तय करना उपयोगी रहेगा.

उपाय: सुबह घर के पूजा स्थान में घी का दीपक जलाकर कुछ समय शांत बैठें. किसी जरूरतमंद परिवार को आटा, चावल और दाल का छोटा राशन पैकेट दें.
शुभ रंगः आसमानी
 

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