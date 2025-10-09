विज्ञापन
Karwa Chauth Mata Aarti Lyrics: चौथ माता की आरती बगैर अधूरा है आपका करवा चौथ व्रत 

Karwa Chauth Mata Aarti Lyrics In Hindi: हिंदू मान्यता के अनुसार आरती किसी देवी-देवता की पूजा में हुई कमी और गलती को दूर करके उसका पूरा पुण्यफल प्रदान करती है. जिस आरती के बगैर पूजा अधूरी मानी जाती है, उसे चौथ माता की पूजा करते समय कब और कैसे करें, जानने के लिए जरूर पढ़ें ये लेख. 

करवा माता की आरती Karwa Mata Ki Aarti Hindi
Karwa Chauth 2025 Karwa Mata Aarti Lyrics in Hindi: हिंदू धर्म में कार्तिक मास के कृष्णपक्ष की चतुर्थी तिथि का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है, क्योंकि इसी दिन अखंड सौभाग्य को पाने और जीवनसाथी की उम्र को बढ़ाने के लिए सुहागिन महिलाएं करवा चौथ का कठिन व्रत रखती हैं. इस व्रत में पूरे दिन निर्जल रहते हुए शाम के समय करवा माता की विशेष पूजा का विधान है. जिसे करने के लिए महिलाएं 16 श्रृंगार करके विधि-पूर्वक करती हैं, ताकि उनका वैवाहिक जीवन हमेशा सुखमय बना रहे.

जिस पावन व्रत में करवा माता की पूजा करने से पति-पत्नी के रिश्ते प्रगाढ़ होते हैं, वह बगैर के अधूरी मानी जाती है. हिंदू मान्यता के अनुसार यदि आप किसी भी व्रत या पूजा में मंत्र का जप न कर पाएं तो आरती करके उसका शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं. ऐसे में करवा चौथ व्रत वाले दिन जब शाम के समय आप चौथ माता की पूजा करें तो उसका पूरा पुण्यफल पाने के लिए अंत श्रद्धा और विश्वास के साथ जरूर गाएं मां करवा की आरती.

करवा चौथ माता की आरती | Karwa Chauth Mata Ki Aarti

ॐ जय करवा मैया, 
माता जय करवा मैया.
जो व्रत करे तुम्हारा, 
पार करो नइया.. 
ॐ जय करवा मैया...

सब जग की हो माता,
तुम हो रुद्राणी.
यश तुम्हारा गावत,
जग के सब प्राणी.. 
ॐ जय करवा मैया...

कार्तिक कृष्ण चतुर्थी,
जो नारी व्रत करती.
दीर्घायु पति होवे,
दुख सारे हरती.. 
ॐ जय करवा मैया...

होए सुहागिन नारी,
सुख सम्पत्ति पावे.
गणपति जी बड़े दयालु,
विघ्न सभी नाशे.. 
ॐ जय करवा मैया...

करवा मैया की आरती,
व्रत कर जो गावे.
व्रत हो जाता पूरन,
सब विधि सुख पावे.. 
ॐ जय करवा मैया...

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

