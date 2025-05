मेष से लेकर मीन राशि का कैसा रहेगा आज का दिन और कौन सा रंग लकी, जानिए यहां

Aaj ka rashifal 2025 : आज 10 तारीख और दिन शनिवार है. यह दिन आपके जीवन में कौन सा नया मोड़ लेकर आएगा, आइए जानते हैं ज्योतिर्विद एवं वास्तु विशेषज्ञ राकेश चतुर्वेदी से ...

Vastu tips : वास्तु के अनुसार कभी भूलकर भी नहीं देना चाहिए ये चीजें, जानिए यहां

10 मई 2205 का राशिफल

मेष

चंद्रमा आपकी राशि से छठे भाव से संचार करते हुए सप्तम भाव में रहेगा.आज आपको अचानक कोई काम करना पड़ सकता है जिससे दिनचर्या में बदलाव करना पड़ सकता है. अगर आप आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, तो आज आपको इससे राहत मिल सकती है. व्यापार में आज किसी परिचित के माध्यम से लाभ होता दिखाई दे रहा है. माता-पिता से आपकी किसी बात को लेकर कहासुनी हो सकती है. वाहन बहुत ही सावधानी से चलाना होगा.

लव राशिफल - आपका पूरा मूड आज खुशी मनाने का रहेगा. आप अपने साथी के साथ क्वालिटी समय बिता सकते हैं. अपने प्यार के प्रति भी आपका रवैया आज नरम रहेगा.

शुभ अंक- 3

शुभ रंग- पीला

वृष राशि

चंद्रमा शनिवार के दिन कन्या राशि से संचार करते हुए तुला राशि में संचार करेगा. आपकी राशि से चंद्रमा पंचम से गोचर करके छठे भाव में जायेगा. व्यापार के लिए आज का दिन बहुत लाभदायी है. आय में वृद्धि होगी.विरोधियों पर विजय प्राप्त होगी.नौकरीपेशा लोगों को सहकर्मियों की विशेष सहायता प्राप्त होगी.

लव राशिफल - जीवन में आये बदलाव रिश्ते को नया आकार देते हैं. अपने पार्टनर पर ध्यान दें और उसके साथ भविष्य की योजनाएं बनाएं. विवाह की भी संभावना है.

शुभ अंक- 1

शुभ रंग- सफ़ेद

मिथुन राशि

चंद्रमा शनिवार के दिन कन्या से गोचर करके तुला राशि मिथुन के पंचम भाव में स्थित रहेगा. नए काम का आरंभ ना करें. बौद्धिक चर्चाओं के लिए आज का दिन शुभ नहीं है. संतान संबंधी चिंता आपको बनी रहेगी. शारीरिक स्वास्थ्य में भी सुधार होगा.हालांकि कंधे या जोड़ों में दर्द की शिकायत हो सकती है. व्यापार में सहयोगियों का पूरा साथ मिलेगा. आर्थिक रूप से लाभ होगा. काम में यश प्राप्त होगा.

लव राशिफल - जिनसे आपका प्यार का रिश्ता है उनसे कुछ मतभेद हो सकते है इसलिए अपने साथी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उन्हें कोई सरप्राइज दें.

शुभ अंक- 5

शुभ रंग- हरा

कर्क राशि

चंद्रमा शनिवार के दिन कर्क राशि के तृतीय भाव से गोचर चतुर्थ भाव तुला राशि में विराजमान रहेगा. हताशा से आप थोड़े चिंतित रहेंगे. इस कारण शारीरिक रूप से आप अस्वस्थता का अनुभव करेंगे. किसी काम में आपका मन भी नहीं लगेगा. जमीन और वाहनों से जुड़ी समस्या आपको हो सकती है.मित्रों का साथ मिलेगा.आज किसी बात को लेकर कुछ ज्यादा ही सोच-विचार करेंगे. कार्यस्थल पर असुविधा से बचने के लिए वरिष्ठ के मार्गदर्शन में काम करें.

लव राशिफल -आपके पार्टनर का आज मूड कुछ ख़राब रहेगा.आज आपको अपने प्रेमी के फीलिंग का ख्याल रखना होगा.

शुभ अंक- 2

शुभ रंग- दूधिया सफ़ेद

सिंह राशि

आपकी राशि से चंद्रमा दूसरे से तीसरे भाव में गोचर करेगा.आज व्यापार या नौकरी के लिए कोई छोटी यात्रा हो सकती है.विदेश से कोई अच्छे समाचार मिलेंगे.धन लाभ होगा. पार्टनरशिप के काम में आपको लाभ होगा. नए काम के लिए समय अच्छा है. किसी लाभदायक निवेश में आप रुचि ले सकते हैं. पारिवारिक तथा जमीन-जायदाद से जुड़ी समस्याएं खड़ी होंगी.

लव राशिफल - आपको अपने पार्टनर के प्रति कोई संदेह दिला सकता है. अपने प्रेमी के लिए अपने मन में कोई भी नकारात्मक विचार न लाएं क्योंकि वो पूरी तरह से ईमानदार और विश्वसनीय है.

शुभ अंक- 9

शुभ रंग- लाल

कन्या राशि

आपकी राशि से चंद्रमा गोचर करते हुए दूसरे भाव में संचार करेगा.आज आपके मन में किसी बात को लेकर दुविधा बनी रहेगी. कोई नया काम शुरू ना करें. ज्यादातर समय मौन बने रहें, इससे विवाद होने से बच जाएगा.परिजनों के साथ बातचीत में संयम बरतें. भाई-बंधु के साथ कहीं बाहर जाने का कार्यक्रम बनेगा. भाग्यवृद्धि के संकेत हैं.

लव राशिफल -आज आप अपने प्रिय का दिल जीतने में कोई भी कसर बाकी नहीं रखेंगे. अपने प्रेमी के साथ बिताये आज के लम्हे आपके सम्बन्ध को फिर से ताजा कर देगा.

शुभ अंक- 8

शुभ रंग- हरा

तुला राशि

आपकी राशि से चंद्रमा 12वें भाव से गोचर करके खुद की राशि में गोचर करेगा. आज आपकी रचनात्मकता से कोई कठिन काम आसानी से पूरा कर पाएंगे. कार्यस्थल पर आपके कार्य की प्रशंसा होगी. शारीरिक और मानसिक रूप से आप स्वस्थ रहेंगे. विचारों में दृढ़ता बनी रहेगी. नए काम करने के लिए प्रेरित होंगे. नए वस्त्र, आभूषण के पीछे धन खर्च होगा.सहकर्मियों के साथ वाद-विवाद टालें.

लव राशिफल - अपने प्रेमी को आज उनकी पसंद का उपहार जरूर दें.आप अपने नटखट स्वाभाव से उन्हें प्रभावित करेंगे.

शुभ अंक- 1

शुभ रंग- सफ़ेद

वृश्चिक राशि

आपकी राशि से चंद्रमा 11वें भाव से संचरण करके बारहवें भाव में गोचर होने से ऋण का भाव बढ़ेगा. आपका उग्र और असंयमित व्यवहार आपको समस्या में डाल सकता है. दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ कोई विवाद हो सकता है, उसका ध्यान रखें. कार्यस्थल पर आपको अधिकारियों के गुस्से का शिकार होना पड़ सकता है. आर्थिक मामलों में आज आपको बेहद सावधानी से आगे बढ़ना होगा.

लव राशिफल - अपने लवर के साथ रहना आज आपकी सबसे बड़ी इच्छा है. अपनी चाहत की अभिव्यक्त करके अपने सोलमेट को रिझाएं.

शुभ अंक- 5

शुभ रंग- गेरुवा

धनु राशि

चंद्रमा आपकी राशि से 10वें भाव से संचरण करके ग्यारहवें भाव में गोचर करेगा. नौकरी में पदोन्नति एवं नए स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं. कार्यस्थल पर आपके कार्य की प्रशंसा हो सकती है. मित्रों के साथ बाहर जाने का कार्यक्रम बनेगा. व्यापारीवर्ग को भी लाभ होगा. दोपहर के बाद स्वास्थ्य के मामले में जरा संभलकर रहें वाहन चलाते हुए खास सावधानी बरतें.आज विदेश से जुड़े व्यापार में लाभ मिलेगा.

लव राशिफल -अपने जीवनसाथी को कभी भी नजरअंदाज न महसूस कराएं.प्रेमी के भावना का सम्मान करना आपको दोनों को और करीब लाएगा.

शुभ अंक- 6

शुभ रंग- आसमानी

मकर राशि

चंद्रमा आपकी राशि से नवम भाव से संचरण करके दसवें भाव में गोचर करेगा एवं दोपहर तक शनि राहु पर दृष्टि देने से मानसिक तनाव बढ़ेगा किन्तु जैसे ही तुला राशि में गोचर चन्द्रमा का होगा आपको किस अपने का साथ और सहयोग मुसीबत से बहार निकलेगा. व्यवसाय में अनुकूल समय है. नौकरी में साथी कर्मचारियों का साथ मिलेगा.आज आप किसी बड़े निवेश की ओर आकर्षित हो सकते हैं. व्यापारी वर्ग को लाभ होगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय अच्छा है, लेकिन लापरवाही से नुकसान हो सकता है.

लव राशिफल -व्यस्त होने के कारण आप अपने पार्टनर को कम समय दे रहे हैं. ऐसे में आपके रिश्ते में दरार आ सकती है. एक यात्रा की योजना या कैंडल लाइट डिनर दोनों के जीवन में रोमांस को वापस लाएगा.

शुभ अंक- 7

शुभ रंग- नीला

कुम्भ राशि

चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम भाव से संचार करके नवें भाव में गोचर करेगा.नए काम की शुरुआत आज कर सकते हैं. किसी धार्मिक यात्रा का आयोजन हो सकता है. व्यापार में लाभ का अवसर मिलेगा. नौकरीपेशा लोगों को संभलकर चलना होगा. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. सुबह नकारात्मक विचार आने से आपका मन काम में नहीं लगेगा. आय के नए सोर्स तलाशेंगे.संपत्ति में निवेश की योजना सफल होगी.

लव राशिफल -नए रिश्तों के बनने का भी अनुमान है. आपकी रोमांटिक जिंदगी सुहावनी है जिसमें आप एक दूसरे की गलतियां भुलाकर आगे बढ़ रहे हैं.

शुभ अंक- 4

शुभ रंग- हरा

मीन राशि

चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम भाव से संचार करके आठवें भाव में रहेगा.आज आपको वाणी पर संयम रखने की सलाह दी जाती है. कार्यस्थल पर किसी से विवाद हो सकता है. गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना होगा. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. व्यापार में भागीदार से विशेष फायदा मिलेगा. किसी के साथ वाद-विवाद में ना पड़ें. विद्यार्थी वर्ग के जीवन में मानसिक भटकाव होगा.

लव राशिफल -प्रेम सम्बन्ध में अपनों का साथ मिलने से आप दोनों लोग रोमांचित हो जायेंगे.प्यार में एक दूसरे को इमोशनल और आर्थिक दोनों तरह सहयोग करेंगे.

शुभ अंक- 9

शुभ रंग -लाल

पंचांग मई 10, 2025, शनिवार

बैशाख शुक्ल पक्ष त्रयोदशी, विक्रम संवत 2082,त्रयोदशी तिथि 05:30 PM तक उपरांत चतुर्दशी | नक्षत्र चित्रा 03:15 AM तक उपरांत स्वाति | सिद्धि योग 04:00 AM तक, उसके बाद व्यातीपात योग | करण तैतिल 05:30 PM तक, बाद गर |

मई 10 शनिवार को राहुकाल 08:57 AM से 10:37 AM तक है | 01:42 PM तक चन्द्रमा कन्या उपरांत तुला राशि पर संचार करेगा |