Hanuman Ashtami 2025: आज है हनुमान अष्टमी, जानें किस पूजा से बरसेगा बजरंगबली का आशीर्वाद

Hanuman Ashtami 2025 Puja Vidhi and Significance: हिंदू धर्म में बल बुद्धि और विद्या के सागर कहे जाने वाले पवनपुत्र हनुमान जी की पूजा के लिए पौष मास की अष्टमी तिथि का विशेष महत्व माना गया है. इस पावन तिथि पर मध्य प्रदेश के कुछेक शहरों में हनुमान जी की विशेष पूजा-अर्चना की जाती है. यहां पर पौष मास की अष्टमी तिथि को हनुमान अष्टमी पर्व के रूप में मनाया जाता है. मान्यता है कि इस पावन तिथि पर चिरंजीवी माने जाने वाले हनुमान जी की विधि-विधान से पूजा और उससे जुड़े उपाय करने पर बजरंगी की विशेष कृपा बरसती है. आइए हनुमान अष्टमी पर हनुमत उपासना से जुड़े सरल सनातनी उपाय के बारे में विस्तार से जानते हैं.

हनुमान अष्टमी की पूजा के 5 उपाय

हिंदू मान्यता के अनुसार हनुमान जी की पूजा में सिंदूर चढ़ाने का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है. ऐसे में आज बजरंगी को शीघ्र प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद पाने के लिए विशेष रूप से सिंदूर का चोला चढ़ाना चाहिए.

हनुमत साधना में दीपदान का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है. ऐसे में आज केसरीनंदन हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा में विशेष रूप से शुद्ध घी, सरसों का तेल, तिल का तेल या फिर चमेली के तेल का दीया जलाएं. हनुमान जी के लिए जलाए जाने वाले दीये की बाती बनाने के लिए कलावा का प्रयोग करें. मान्यता है कि इस उपाय को करने पर हनुमान जी सुख-समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं.

हनुमान जी की पूजा में उनके गुणों का गान करने वाली चालीसा का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है क्योंकि इसकी प्रत्येक चौपाई एक महामंत्र का काम करती है. ऐसे में आज हनुमत कृपा पाने के लिए कम से कम सात बार हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें.

हनुमान जी की पूजा में चालीसा की तरह श्री सुंदरकांड का पाठ भी अत्यंत ही शुभ और फलदायी माना गया है. मान्यता है कि सुंदरकांड का भक्तिपूर्वक पाठ करने पर बजरंगी अपने भक्तों पर पूरी कृपा बरसते हैं और साधक के जीवन में सब मंगल ही मंगल होता है.

यदि आप किसी बड़े संकट से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आज हनुमान अष्टमी पर किसी भी हनुमान मंदिर पर जाकर अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी भी साइज का भगवा ध्वज अवश्य चढ़ाएं. मान्यता है कि इस उपाय को करने पर बजरंगी बड़ी से बड़ी समस्या से मुक्ति दिलाकर अपने भक्तों को सुख-सौभाग्य प्रदान करते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)