Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति कब है? जानें इस दिन क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए?

Makar Sankranti 2026 Date: हिंदू धर्म में सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करता है तो मकर संक्रांति का महापर्व मनाया जाता है. इस महापर्व को देश के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग रूप में मनाया जाता है. जैसे तमिलनाडु में लोग इसे पोंगल के रूप में तो केरल में लोग मकरविलक्कु के रूप में मनाते हैं. गुजरात और राजस्थान में इसे उत्तरायण के नाम से जाना जाता है. कुछ जगह पर इसे खिचड़ी पर्व के रूप में भी मनाया जाता है. मकर संक्रांति जिसे सिर्फ संक्रांति भी कहा जाता है, इस दिन गंगा स्नान, दान और सूर्य देव की की साधना करना अत्यंत ही पुण्यदायी माना गया है. यही कारण है कि लोग इस पर्व का पूरे साल इंतजार करते हैं. आइए मकर संक्रांति के शुभ मुहूर्त, धार्मिक महत्व और नियम आदि के बारे में विस्तार से जानते हैं.

मकर संक्रांति का शुभ मुहूर्त

पंचांग के अनुसार सूर्य की साधना और स्नान-दान से जुड़ा मकर संक्रांति का पावन पर्व 14 जनवरी 2025, बुधवार को मनाया जाएगा. इस दिन पुण्यकाल दोपहर 03:13 से लेकर शाम को 05:45 बजे तक रहेगा. पंचांग के अनुसार मकर संक्रांति का महापुण्यकाल 14 जनवरी 2026 को दोपहर 03:13 से लेकर शाम को 04:58 बजे तक रहेगा. यह पुण्यकाल महाशिवरात्रि पर स्नान-दान आदि के लिए सबसे उत्तम माना गया है. मान्यता है कि महापुण्यकाल में किया गया गंगा स्नान और दान अनंत गुना फलदायी रहता है.

मकर संक्रांति के दिन क्या करें

मकर संक्रांति के दिन गंगा या फिर किसी अन्य पवित्र जल तीर्थ पर जाकर स्नान करना चाहिए. यदि आप गंगातट पर न जा पाएं तो अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगाजल मिलाकर मां गंगा का ध्यान करते हुए स्नान करें.

मकर संक्रांति के दिन मंदिर के पुजारी या फिर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को तिल से बनी खाने की चीजें और खिचड़ी का विशेष रूप से दान करना चाहिए.

मकर संक्रांति के दिन स्नान करने के बाद सूर्य देवता को अर्घ्य देकर विशेष रूप से आदित्य हृदय स्तोत्र या सूर्याष्टकं का पाठ करें.

मकर संक्रांति में क्या न करें

मकर संक्रांति के दिन बगैर स्नान और पूजन किए बगैर भोजन नहीं करना चाहिए.

मकर संक्रांति के दिन पेड़-पौधे नहीं काटने चाहिए.

मकर संक्रांति के दिन तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए.

मकर संक्रांति के दिन सूर्योदय के बाद देर तक नहीं सोना चाहिए. मकर संक्रांति पर्व पर दिन में भी नहीं सोना चाहिए.

मकर संक्रांति के दिन यदि कोई याचक आपके पास आए तो उसे यथासंभव खाली हाथ नहीं लौटने देना चाहिए.

