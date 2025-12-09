विज्ञापन
विशेष लिंक

Hanuman Puja Tips: किस दीये को जलाते ही हर दुख दूर करते हैं हनुमान, जानें दीपदान की सही विधि और नियम

Hhanuman Ji Ka Diya Kaise Jalaye: सनातन परंपरा में हनुमान जी को चिरंजीवी माना गया है. पवनपुत्र हनुमान जी के बारे में मान्यता है कि वे प्रत्येक युग में पृथ्वी पर वास करते हैं और अपने भक्तों की प्रार्थना पर उनकी मदद के लिए दौड़े चले आते हैं. हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए कब और कैसे दीपदान करना चाहिए , जानने के लिए पढ़ें ये लेख.

Read Time: 3 mins
Share
Hanuman Puja Tips: किस दीये को जलाते ही हर दुख दूर करते हैं हनुमान, जानें दीपदान की सही विधि और नियम
Hanuman Ji Diya Remedies: मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा में कैसा दीया जलाना चाहिए?
NDTV

Hanuman Ji Deepdaan Rules And Remedies: सनातन परंपरा में मंगलवार का दिन बल, बुद्धि और विद्या के सागर माने जाने वाले पवनपुत्र हनुमान जी की पूजा के लिए समर्पित है. हिंदू मान्यता के अनुसार मंगलवार के दिन हनुमान जी के लिए की जाने वाली साधना शीघ्र ही सफल होती है. हिंदू मान्यता के अनुसार मंगलवार के दिन हनुमान जी के लिए किया जाने वाला दीपदान जीवन से जुड़ी तमाम बाधाओं को दूर करके सभी कामनाओं को पूरा करने वाला होता है, लेकिन इस दिन हनुमान जी के लिए किस तेल अथवा घी का दीया जलाना चाहिए. हनुमान जी के लिए किए जाने वाले दीपदान का क्या है नियम, आइए इसे विस्तार से जानते हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

किस चीज का जलाएं दीया

हिंदू मान्यता के अनुसार हनुमान जी की पूजा में जलाए जाने दीये के लिए शुद्ध घी, सरसों का तेल, तिल का तेल, चमेली का तेल आदि प्रयोग किया जाता है, लेकिन इन सभी का प्रयोग अलग-अलग कामनाओं के लिए होता है. यदि आपको बजरंगी की साधना के जरिए किसी भय को दूर करना है तो आपको मंगलवार के दिन विशेष रूप से चमेली के तेल वाला दीपदान करना चाहिए. इसी प्रकार बड़े संकटों से मुक्ति पाने के लिए सरसों के तेल या फिर तिल के तेल का दीया जलाएं. यदि आप पवनपुत्र हनुमान जी से सुख-समृद्धि और सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको आज मंगलवार के दिन गाय के दूध से बने शुद्ध घी का दीया विशेष रूप से बजरंगी के लिए जलाना चाहिए.

Latest and Breaking News on NDTV

दीपदान से जुड़े इन नियमों का भी रखें ध्यान

  • हनुमान जी के लिए दीपदान करने के लिए आप रुई की बाती का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यदि लाल रंग के कलावा वाली बाती का प्रयोग करते हैं तो अत्यंत ही शुभप्रद है.
  • हनुमान जी के लिए जलाए गये दिये को ऐसे स्थान पर रखें जहां पूजा के दौरान वह बुझने न पाए.
  • हनुमान जी को जलाया गया दीया यदि किसी कारण बुझ जाए तो दूसरा दीया जलाकर उनकी पूजा एवं प्रार्थना करें.
  • हनुमान जी को गेहूं, मूंग, उड़द, तिल और चावल से बने आटे का दीया बनाकर जलाना अत्यंत ही लाभदायी माना गया है. मान्यता है कि इन पांच धान्य के आटे से बना दीया सभी कामनाओं को पूरा करने वाला होता है.
  • हनुमान जी के लिए दीपदान हमेशा संध्या के समय में करना चाहिए.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Hanuman Ji Puja Tips, Deepdaan, Diya And Oil, Faith, Hanuman Ji Deepdaan Rules And Remedies
Get App for Better Experience
Install Now