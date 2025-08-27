विज्ञापन
Ganesh Chaturthi 2025: सोने-चांदी से लेकर लकड़ी-गोबर वाले गणपति की पूजा का क्या मिलता है फल?

Lucky Ganesha Idols: सनातन परंपरा के अनुसार गणपति क अलग-अलग धातु से बनी मूर्तियों की पूजा अलग-अलग कामनाओं के लिए की जाती है. गाय के गोबर से बने गणेश से लेकर सोने-चांदी के गणपति की पूजा करने पर आखिर क्या मिलता है फल, जानने के लिए जरूर पढ़ें ये लेख. 

गणपति की किस मूर्ति की पूजा का क्या मिलता है फल?

Ganesh ji ki murti kaisi honi chahiye: मंगलमूर्ति और विघ्नविनाशक आदि नामों से पूजे जाने वाले गणपति की पूजा भाद्रपद मास के शुक्लपक्ष की चतुर्थी तिथि पर अत्यंत ही शुभ मानी गई है क्योंकि मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्री गणेश जी का जन्म हुआ था. सनातन परंपरा में देवी-देवताओं की अलग-अलग धातु से बनी प्रतिमाओं की पूजा का अलग-अलग पुण्यफल माना गया है. आइए जानते हैं कि सोने-चांदी से लेकर पीतल-स्फटिक तक की प्रतिमाओं की पूजा करने पर कौन सी मनोकामना पूरी होती है. 

सोने के गणपति 

हिंदू मान्यता के अनुसार सोने की गणपति की पूजा सुख-सौभाग्य को बढ़ाने वाली मानी गई है. यदि आप किसी कारणवश सोने के गणपति को न पूज पाएं तो आप इसकी जगह हल्दी के गणपति की पूजा करके स्वर्ण गणपति के समान शुभ फल प्राप्त कर सकते है. 

चांदी के गणपति 

घर में चांदी के गणपति का पूजन करना करना अत्यंत ही शुभ माना गया है. मान्यता है कि चांदी के गणपति की पूजा करने से साधक की आर्थिक दिक्कतें दूर होती हैं और उसे धन-संपत्ति का विशेष लाभ होता है. 

पीतल के गणपति 

हिंदू मान्यता के अनुसार पीत की धातु अत्यंत ही शुभ और पवित्र होती है. ऐसे में आप पीतल के गणपति की पूजा करके सुख-समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं. वास्तु के अनुसार पीतल के गणपति की मूर्ति सकारात्मक ऊर्जा लिए होती है, जिसकी पूजा करने पर साधक हमेशा प्रसन्नचित्त और सुखी रहता है. 

स्फटिक के गणपति

स्फटिक के गणपति की पूजा अत्यंत ही शुभ मानी गई है. वास्तु शास्त्र के अनुसार जिस घर में स्फटिक के गणपति की पूजा होती है, वहां पर भूलकर भी नकारात्मक शक्तियां नहीं आती हैं और वहां पर हमेशा सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है. स्फटिक के गणपति की साधना करने पर व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास होता है. 

नीम के गणपति 

हिंदू मान्यता के अनुसार नीम की लकड़ी से बने गणपति की पूजा करने पर व्यक्ति अपने शत्रुओं पर विजय हासिल करता है. नीम के गणपति की साधना करने पर उसका शत्रु भय दूर हो जाता है. 

श्वेतार्क गणपति 

हिंदू मान्यता के अनुसार श्वेतार्क गणपति की प्रतिमा की पूजा करने से व्यक्ति तंत्र-मंत्र के दुष्प्रभाव से बचा रहता है. भगवान श्री गणेश जी के आशीर्वाद से उस पर किसी भी प्रकार की नकारात्मक उर्जा का असर नहीं होता है. इस प्रतिमा को पूजने वाला भक्त के गणपति हर कार्य शीघ्र ही सिद्ध करते हैं. 

गोबर के गण​पति 

हिंदू मान्यता के अनुसार गाय के गोबर से बने गणपति की पूजा धन-धान्य दिलाने वाली मानी गई है. यही कारण है कि आज भी तमाम क्षेत्रों में पूजा के दौरान गोबर के गणेश जी बनाकर पूजा की जाती है. मान्यता है कि गाय के गोबर में माता लक्ष्मी का वास होता है. 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

