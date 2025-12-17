विज्ञापन
Budh Ke Upay: अगर कुंडली में बुध बिगाड़ रहे हों किस्मत का खेल, तो मनाने के लिए करें ये महाउपाय

Mercury Astrology Remedies: ज्योतिष के अनुसार कुंडली में बुध ग्रह शुभ होने पर व्यक्ति बुद्धिमान होता है और उसकी वाणी बेहद प्रभावशाली होती है, लेकिन वहीं अशुभ या फिर दोष होने पर इंसान को तमाम तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती हैं. बुध ग्रह से कष्टों को दूर करने और उसके शुभ फल दिलाने वाले उपायों के बारे में जानने के लिए पढ़ें ये लेख.

Budh Ke Upay: बुध ग्रह के ज्योतिष उपाय 
Budh Grah Ke Jyotish Upay: ज्योतिष में बुध ग्रह को राजकुमार कहा गया है, जो किसी भी व्यक्ति की वाणी, बुद्धि, बिज़नेस, स्किल्स, पढ़ाई, मित्र आदि का कारक होता है. कुंडली में बुध के बली होने पर व्यक्ति की वाणी में गजब का ओज होता है और वह अपनी बुद्धि, वाणी और व्यवहार के जरिए अप्रत्याशित सफलता प्राप्त करता है, लेकिन बुध से संबंधित दोष होने पर उसे करियर-कारोबार आदि को लेकर तमाम तरह की परेशानियों से गुजरना पड़ता है. बुध ग्रह का दोष बुद्धि और निर्णय शक्ति में कमी, वाणी और सेहत को प्रभावित करता है. आइए जानते हैं ज्योतिष के उन उपायों के बारे में जानते हैं, जिसे करने पर बुध ग्रह की शुभता बढ़ती है.

बुध ग्रह के ज्योतिष उपाय 

  • अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह कमजोर होकर आपके कष्टों का कारण बन रहा है तो आपको उसके दोष को दूर करने और शुभ फल पाने के लिए 27 बुधवार तक किसी धर्म स्थान पर जाकर साबुत मूंग की दाल का दान करना चाहिए.
  • ज्योतिष के अनुसार कुंडली में बुध से संबंधित दोष होने पर बुधवार के दिन किसी किन्नर को हरे रंग के वस्त्र, अन्न और धन का दान करना चाहिए.
  • ज्योतिष के अनुसार बुध ग्रह से जुड़े दोष को दूर करने और उसके शुभ फल को पाने के लिए बुध यंत्र को स्थापित करके पूजा करनी चाहिए या फिर उसे गले में धारण करना.
  • बुध ग्रह के शुभ फल पाने के लिए व्यक्ति को तुलसी के पौधे की विशेष रूप से सेवा करनी चाहिए. यदि संभव हो तो किसी धर्म स्थान पर तुलसी का पौधा भी दान देना चाहिए.
  • बुध देवता को मनाने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए उनसे जुड़े हरे रंग को वस्त्र को धारण करना चाहिए और यदि यह न संभव हो पाए तो अपनी जेब में हरे रंग का रुमाल रखना चाहिए.

  • सनातन परंपरा में नवग्रहों की शुभता को पाने के लिए व्रत को उत्तम साधन बताया गया है. ऐसे में बुध ग्रह की कृपा पाने के लिए व्यक्ति को बुधवार का व्रत 5, 11 या 43 सप्ताह तक करना चाहिए.
  • बुध ग्रह की शुभता को पाने के लिए व्यक्ति को 27 बुधवार गाय आदि चौपायों को हरी घास या फिर हरा चारा खाने के लिए डालना चाहिए.
  • बुध ग्रह की अशुभता को दूर करने और उसकी शुभता को पाने के लिए किसी योग्य ज्योतिषी से सलाह लेकर उचित भार वाला पन्ना रत्न विधि-विधान से पूजा करवाने के बाद धारण करें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

