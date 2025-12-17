विज्ञापन
Navgrah Ka Daan: नए साल में नवग्रहों को मनाना है तो जान लें किस ग्रह के लिए किस चीज का करें दान?

Navgrah Daan Samagri: ज्योतिष के अनुसार नवग्रह सिर्फ एक खगोलीय पिंड नहीं हैं बल्कि एक प्रकार की ऊर्जाएं हैं जो पृथ्वी पर जन्म लेने वाले व्यक्ति के तन-मन और जीवन को प्रभावित करती है. नये साल पर 9 ग्रहों की सकारात्मक ऊर्जा और उसके शुभ फल पाने के लिए किस ग्रह के लिए किस अन्न का दान करना चाहिए, जानने के लिए पढ़ें ये लेख. 

Navgrah Ka Daan: नए साल में नवग्रहों को मनाना है तो जान लें किस ग्रह के लिए किस चीज का करें दान?
Navgrah Daan Samagri List: 9 ग्रहों के लिए क्या दान करना चाहिए?
Navgrah Ke Liye Kya Daan Karna Chahiye: ज्योतिष के अनुसार पृथ्वी पर जन्म लेते ही व्यक्ति का जुड़ाव नवग्रहों और 27 नक्षत्र से हो जाता है. नवग्रह यानि सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और राहु-केतु तमाम तरीके से व्यक्ति के जीवन पर अपना प्रभाव डालते हैं.  जिस किसी व्यक्ति की कुंडली में इनके शुभ फल प्राप्त होते हैं, उनका जीवन अनुकूल रहता है, वहीं इनसे जुड़े दोष अक्सर अलग-अलग प्रकार के कष्टों का कारण बनते हैं. नये साल में यदि आप चाहते हैं कि आप पर नवग्रहों की शुभता बनी रहे और वे बली होकर आपको मजबूती और सफलता प्रदान करें तो आपको इनसे जुड़े अन्न का दान और उसका सेवन करना चाहिए. आइए नवग्रहों से जुड़े दान के बारे में विस्तार से जानते हैं. 

सूर्य ग्रह का दान 

ज्योतिष के अनुसार जिस सूर्य को नवग्रहों का राजा माना गया है, उसके दोष को दूर करने और उसके शुभ फल को पाने के लिए रविवार के दिन गेहूँ और गुड़ दान करना चाहिए तथा इन दोनों से बनी चीजों का सेवन करना चाहिए. 

चंद्रमा का दान

ज्योतिष में चंद्र ग्रह को मन और माता का कारक माना जाता है. अगर कुंडली में चंद्र दोष हो तो व्यक्ति को तमाम तरह की चिंताएं घेरे रहती हैं. वह मन से हर समय पीड़ित रहता है. कुंडली के चंद्र दोष को दूर करने के लिए व्यक्ति को सोमवार के दिन चावल और शुद्ध घी का दान करना चाहिए. साथ ही साथ इन दोनों ही चीज को यदि संभव हो तो अपने भोजन में शामिल करना चाहिए. 

मंगल ग्रह का दान 

ज्योतिष में मंगल ग्रह को नवग्रहों का सेनापति और भूमिपुत्र कहा जाता है. मंगल अगर शुभ हो तो व्यक्ति उर्जावान बना रहता है और उसमें एक अलग ही तेज दिखाई देता है, लेकिन मंगल से जुड़े दोष अक्सर व्यक्ति के लिए तमाम तरह की परेशानियों का कारण बनता है. नये साल में मंगल ग्रह की शुभता को पाने के लिए किसी जरूरतमंद व्यक्ति को मसूर की दाल और गुड़ का दान करें.

बुध ग्रह का दान

ज्योतिष में बुध को नवग्रहों का राजकुमार कहा गया है, जो कि एक पंख वाले शेर की सवारी करते हैं. पौराकिण मान्यता के अनुसार चंद्र देवता और तारा के पुत्र बुध की कृपा यदि किसी पर बरस जाए तो वह अत्यंत ही बुद्धिमान होता है. उसकी वाणी अत्यधिक प्रभावशाली होती है. नये साल में यदि आप बुध ग्रह की शुभता को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप बुधवार के दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को मूंग की दाल, हरी सब्जी और हरे रंग के वस्त्र का दान करें. बुधवार का दान यदि किसी किन्नर को दिया जाए तो उसकी शुभता बढ़ जाती है. 

गुरु ग्रह का दान 

ज्योतिष में गुरु या फिर कहें बृहस्पति को देवताओं का गुरु माना गया है. गुरु ग्रह को कुंडली में शिक्षा, संतान, धर्म, सुख-सौभाग्य आदि का कारक माना जाता है. कुंडली में यदि बृहस्पति ग्रह मजबूत हो तो व्यक्ति का गुडलक काम करता है और उसका मन धर्म में खूब रमता है. ऐसे व्यक्ति को खूब मान-सम्मान मिलता है, लेकिन कमजोर होने पर तमाम तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती हैं. नये साल पर गुरु ग्रह की शुभता को पाने के लिए आपको बृहस्पतिवार के दिन किसी मंदिर में जाकर पुजारी को पीले रंग के वस्त्र, पीले रंग के अन्न जैसे चने की दाल, हल्दी, केला, पीतल, सोना आदि करना शुभ माना गया है. बृहस्पति के शुभ प्रभाव के लिए आप गुरुवार के दिन धार्मिक पुस्तकें भी दान कर सकते हैं. 

शुक्र ग्रह के उपाय 

ज्योतिष में शुक्र ग्रह को भौतिक सुखों को प्रदान करने वाला ग्रह माना गया है. जिस व्यक्ति की कुंडली में शुक्र शुभ फल देता है, उस व्यक्ति को तमाम तरह की भौतिक सुविधाएं मिलती हैं और वह बेहद आकर्षक होता है. ऐसे व्यक्ति को दांपत्य सुख की प्राप्ति होती है. शुक्र ग्रह की शुभता को पाने के लिए नये साल पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को चावल, चीनी, दूध और दूध से बनी मिठाई तथा शुद्ध घी का दान करना चाहिए. 

शनि ग्रह के उपाय 

ज्योतिष में शनि ग्रह को कर्म और न्याय का कारक माना गया है. ज्योतिष के अनुसार जिस व्यक्ति की कुंडली में शनि दोष होता है, उसे तमाम तरह की दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं. शनि की पीड़ा को दूर करने और उसकी कृपा पाने के लिए आप नये साल में किसी जरूरतमंद व्यक्ति को काली उड़द की दाल, काला तिल, तेल और काले रंग के कपड़े या कंबल आदि का दान कर सकते हैं. 

राहु-केतु का दान 

ज्योतिष में राहु ओर केतु को छाया ग्रह माना गया है. जिससे जुड़े दोष होने पर व्यक्ति को कामकाज और जीवन में तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. ऐसे में साल 2026 में राहु-केतु के कष्टों से बचने के लिए आपको तिल और तेल का विशेष रूप से दान करना चाहिए.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

