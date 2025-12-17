विज्ञापन
IPL 2026 Auction: 'हम हैं बिहारी बाबू', IPL ऑक्शन में चमकी पप्पू यादव के बेटे समेत इन खिलाड़ियों की किस्मत

IPL 2026 की ऑक्शन में बिहार के क्रिकेटरों ने ज़बरदस्त छाप छोड़ी है, जिसमें चार खिलाड़ी बिके और चार को फ्रेंचाइजी ने रिटेन किया, जिससे आने वाले सीज़न में बिहार के 7  खिलाड़ियों की मौजूदगी पक्की हो गई.

  • आईपीएल 2026 के ऑक्शन में बिहार के चार क्रिकेटरों को खरीदा गया है और चार को उनकी फ्रेंचाइजी ने रिटेन किया है
  • तेज गेंदबाज आकाश दीप को कोलकाता नाइट राइडर्स ने एक करोड़ रुपये में खरीदा है जो रोहतास जिले के मूल निवासी हैं
  • अनकैप्ड तेज गेंदबाज साकिब हुसैन को सनराइजर्स हैदराबाद ने 30 लाख रुपये में अपनी टीम में शामिल किया है
Cricketers from Bihar In IPL Auction:आईपीएल ऑक्शन एक मंच है, जहां किसी की भी किस्मत पलक झपकते ही बदल जाती है. आईपीएल के इतिहास में कई ऐसे खिलाड़ी हुए हैं जिसे इस लीग ने सुपरस्टार बनाया है. रविंद्र जडेजा से लेकर वैभव सूर्यवंशी तक. हर बार की तरह इस बार भी कुछ ऐसे खिलाड़ियों की किस्मत चमकी है. खासकर IPL 2026 की ऑक्शन में बिहार के क्रिकेटरों ने ज़बरदस्त छाप छोड़ी है, जिसमें चार खिलाड़ी बिके और चार को फ्रेंचाइजी ने रिटेन किया, जिससे आने वाले सीज़न में बिहार के 7  खिलाड़ियों की मौजूदगी पक्की हो गई. यह ऑक्शन मंगलवार को अबू धाबी में हुई और इसमें तेज़ गेंदबाज़ आकाश दीप राज्य के सबसे ज़्यादा पैसे पाने वाले खिलाड़ी बनकर सामने आए. ऐसे में जानते हैं उन 4 बिहार के लाल के बारे में जिनकी  IPL ऑक्शन में चमकी किस्मत.

साकिब हुसैन - गोपालगंज (अनकैप्ड तेज गेंदबाज) (सनराइजर्स हैदराबाद, 30 लाख)

'बिहार के लाल' साकिब हुसैन आईपीएल में खेलते हुए नजर आने वाले हैं. आईपीएल ऑक्शन में साकिब को सनराइजर्स हैदराबाद ने 30 लाख में खरीदकर अपनी टीम में शामिल किया है. साकिब हुसैन के लिए आईपीएल तक पहुंचने का सफर आसान नहीं रहा है. बिहार के अनकैप्ड तेज़ गेंदबाज़ साकिब हुसैन के पिता मजदूरी का काम करते थे, आर्थिक तंगी के कारण साकिब हुसैन के लिए क्रिकेट में करियर बनाना आसान नहीं थी लेकिन परिवार वालों ने हुसैन को आगे बढ़ाने का काम किया. यही कारण था कि उनकी मां ने अपने गहने तक गिरवी रख थे जिससे उनके बेटे के करियर में कई रुकावट न आए. 

मेहनत और हौसले के दम पर आईपीएल तक पहुंचे

आर्थिक तंगी  के कारण भी साकिब हुसैन ने हिम्मत नहीं हारी. मेहनत और हौसले के दम पर आगे बढ़ते रहे. क्रिकेट को करियर मानकर  साकिब लगातार मेहनत करते रहे. धीरे-धीरे हुसैन ने बिहार क्रिकेट लीग, अंडर-19 क्रिकेट और फिर नेशनल क्रिकेट एकेडमी तक का सफर तय किया. साकिब, चेन्नई सुपर किंग्स के नेट बॉलर भी रह चुके हैं. यहीं उन्हें एमएस धोनी से मार्गदर्शन मिल चुका है.

आकाश दीप (1 करोड़, केकेआर)

कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने एक्सीलरेटेड ऑक्शन राउंड में रोहतास के रहने वाले तेज़ गेंदबाज़ आकाश दीप को 1 करोड़ रुपये में खरीदा. शुरुआती राउंड में उन्हें कोई खरीदार नहीं मिला था, जिसके बाद KKR ने उन्हें उनकी बेस प्राइस पर खरीदा. पिछले सीज़न में आकाश दीप को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 8 करोड़ रुपये में खरीदा था. इस खरीद के साथ, वह KKR टीम में वापस आ गए हैं, इससे पहले वह IPL में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेल चुके हैं.बिहार के एक छोटे से गांव से निकलकर  आकाश दीप  ने अपना नाम विश्व क्रिकेट में बनाया है. आकाश दीप बिहार के रोहतास जिले के शिवसागर प्रखंड अंतर्गत बड्डी गांव के मूल निवासी हैं, आकाश दीप बंगाल के लिए घरेलू क्रिकेट खेला करते था. आकाश दीप ने टेस्ट में आकाश दीप ने अपनी गेंदबाजी से अपना टैलेंट दिखाया है.

सार्थक रंजन (30 लाख, केकेआर)
KKR ने पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन को भी 30 लाख रुपये में साइन किया. यह ओपनिंग बल्लेबाज, जो दिल्ली के लिए घरेलू क्रिकेट खेलता है, पहली बार IPL नीलामी में शामिल हुआ था.  दिल्ली प्रीमियर लीग में उनके हालिया प्रदर्शन, जिसमें एक शतक और लगातार रन बनाना शामिल है, जिसके कारण नीलामी से पहले सबका ध्यान खींचा था.

सुपौल के मोहम्मद इजहार, (मुंबई इंडियंस, 30 लाख)

सुपौल के मोहम्मद इजहार के लिए भी आईपीएल तक पहुंचने का सफर आसान नहीं रहा है. इजहार को गरीबी के संघर्ष के साथ मां-पिता की मार भी खानी पड़ी है. मोहम्मद इजहार सुपौल जिले में छातापुर प्रखंड के ठुठी गांव के रहने वाले हैं, इजहार का  शुरुआती सफर काफी मुश्किल भरा रहा है. इजहार बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं और 2025 IPL में वो चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा रहे थे. सीएसके में इजहार ने नेट गेंदबाज के तौर पर शामिल रहे थे. 

आर्थिक तंगी में रहे हैं इज़हार 

इज़हार के टैलेंट ने उन्हें बिहार की अंडर-23 टीम में जगह दिलाई थी. ओडिशाटीवी के अनुसार, पिछले साल उन्हें MRF पेस फाउंडेशन ने चुना था, जिसके बाद उन्हें IPL में मौका मिला. हालांकि, अब तक नेट बॉलर के तौर पर कोई सैलरी न मिलने के बावजूद, इज़हार ने कभी अपना सपना नहीं छोड़ा.  इज़हार की मां, शबनम खातून, अपने बेटे के सिलेक्शन से खुश थीं, उन्होंने ANI से कहा, "हमें इसकी उम्मीद नहीं थी.  यहां तक ​​पहुंचने के लिए उसने बहुत संघर्ष और मुश्किलों का सामना किया है. हम सच में बहुत खुश हैं.  उसने कहा कि वह हमें गर्व महसूस कराएगा और मेरा आशीर्वाद उसके साथ है. "  

इन 'बिहार के लाल' को फ्रेंचाइजियों ने किया रिटेन

ऑक्शन में चार खिलाड़ियों के अलावा, बिहार के 4 खिलाड़ियों को उनकी फ्रेंचाइजी ने पहले ही रिटेन कर लिया था. सनराइजर्स हैदराबाद ने विकेटकीपर-बल्लेबाज ईशान किशन को रिटेन किया, जिन्हें पिछले सीज़न में 11.25 करोड़ रुपये में खरीदा गया था. दिल्ली कैपिटल्स ने गोपालगंज के तेज गेंदबाज मुकेश कुमार को रिटेन किया, जबकि राजस्थान रॉयल्स ने युवा बैटिंग सेंसेशन वैभव सूर्यवंशी को अपने साथ बनाए रखा है.  KKR ने भी समस्तीपुर के ऑलराउंडर अनुकूल रॉय को रिटेन किया है. 

