Durva Ke Upay: दूर्वा के इस उपाय को करते ही बरसती है गणपति कृपा, बन जाते हैं सारे बिगड़े काम

Ganesh Ji Ko Durva Kis Tarah Chadhana Chahie: हिंदू धर्म में गणपति की पूजा आप कभी भी कर सकते हैं क्योंकि किसी भी शुभ शुरुआत उन्हीं के नाम और पूजन से होती है. यदि बात करें बुधवार के दिन तो इस दिन गजानन की विशेष पूजा की जाती है क्योंकि इस दिन विधि-विधान से पूजा करने पर वे शीघ्र ही प्रसन्न होकर अपने भक्तों की कामनाएं पूरी करते हैं. यदि आज आप सुख-समृद्धि की कामना लिए गणपति की पूजा करने जा रहे हैं तो आपको उनकी पूजा में दूर्वा का उपाय जरूर करना चाहिए.

दूर्वा से गणपति दूर करेंगे सारे दुख

हिंदू मान्यता के अनुसार बुधवार के दिन गणपति को दूर्वा चढ़ाने से वे शीघ्र ही प्रसन्न होकर जीवन में आने वाली सभी परेशानी दुख को दूर करके शुभता प्रदान करते हैं. हिंदू मान्यता के अनुसार जीवन में आए किसी भी बड़े संकट को दूर करने के लिए बुधवर के दिन 11 या फिर 21 दूर्वा को लाल रंग की मोली से बांध कर गणपति को अर्पित ​करना चाहिए. इस उपाय को करने से न सिर्फ भगवान श्री गणेश प्रसन्न होकर हर बाधा हर लेंगे बल्कि आपकी कुंडली में बुध ग्रह भी बली होकर आपके करियर और कारोबार में शुभता और लाभ को बढ़ाएगा.

दूर्वा के इस उपाय बुध होगा मजबूत

यदि आपकी कुंडली में बुध कमजोर होकर आपकी परेशानी का कारण बन रहा हो तो आपको बुधवार के दिन किसी गाय को विशेष रूप से दूर्वा खिलानी चाहिए. इस उपाय से आपका बुध मजबूत होगा और आपको सुख-सौभाग्य का साथ मिलेगा. आपके करियर-कारोबार से जुड़ी परेशानियां दूर होंगी. दूर्वा के इस उपाय से घर-परिवार में भी सुख-शांति बनी रहेगी.

दूर्वा से जुड़े नियम

हिंदू मान्यता के अनुसार दूर्वा से जुड़े किसी भी उपाय को करने के लिए सुबह उसे तोड़ना चाहिए और रविवार के दिन भूलकर भी नहीं तोड़ना चाहिए.

यदि आप किसी पूजा या उपाय के लिए दूर्वा का प्रयोग करना चाहते हैं तो उसे रविवार से ठीक एक दिन पहले शनिवार को तोड़कर रख लें.

दूर्वा को किसी अपवित्र स्थान से न तोड़ें. यदि संभव हो तो घर के गमले में दूर्वा उगाएं और उसका पूजा के लिए प्रयोग करें.

गणपति को चढ़ाई जाने वाली दूर्वा को उनके चरणों की बजाय मस्तक पर रखें.

गणपति को अर्पित की गई दूर्वा हो या फिर पूजा के अन्य कार्य में लाई गई दूर्वा, उसे कभी भी कूड़े में न फेंके बल्कि उसे मिट्टी में दबा दें या फिर बहते हुए शुद्ध जल में प्रवाहित करें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)