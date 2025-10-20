विज्ञापन
Diwali 2025 Puja Time: आज दिवाली पर गणेश-लक्ष्मी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? जानें सिर्फ एक क्लिक में

Diwali 2025 Puja Shubh Muhurat: सनातन परंपरा में किसी भी कार्य को शुभ तिथि, शुभ पक्ष, शुभ समय आदि में करने का विधान है. ऐसे में धन की देवी मां लक्ष्मी का आशीर्वाद करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति उचित समय पर जरूर विचार करता है. यदि आप भी आज दिवाली पर गणेश-लक्ष्मी के पूजन का सही समय जानना चाह रहे हैं तो पढ़ें ये लेख.

Diwali 2025 Puja Shubh Muhurat: कार्तिक मास के कृष्णपक्ष की अमावस्या पर पूरे देश में दिवाली का पर्व धूम-धाम से मनाया जा रहा है. आज के दिन धन की देवी मां लक्ष्मी और शुभ-लाभ के देवता भगवान गणेश जी की विशेष पूजा शुभ मुहूर्त में की जाती है. जानी-मानी ज्योतिषाचार्या डॉ. नीति शर्मा के अनुसार दीपावली की रात चार प्रमुख काल प्रदोष काल, महानिशा काल, ब्रह्म मुहूर्त और सूर्योदय के समय अर्घ्यदान में विभाजित होती है. जो साधक इन कालों के अनुसार पूजन करता है, उसके जीवन में लक्ष्मी केवल आती नहीं, ठहरती है. आइए जानते हैं कि ये प्रमुख शुभ मुहूर्त कब-कब पड़ेंगे.

1. प्रदोष काल (संध्या) – लक्ष्मी पूजन

2. महा निशा काल (रात्रि 11:30 से 1:30) – गूढ़ साधना

3. ब्रह्म मुहूर्त (4:00 से 5:00) – फल सिद्धि

4. सूर्योदय के समय अर्घ्यदान – साधना पूर्णता

पंचांग के अनुसार आज प्रदोष काल शाम 05:46 मिनट से लेकर 08:18 बजे तक रहेगा. वहीं वृषभ काल आज शाम 07:08 बजे से लेकर रात्रि 09:03 बजे तक रहेगा. इस दृष्टि से यदि आप घर में पूजा करने जा रहे हैं तो आपके लिए सबसे उत्तम समय शाम 05:46 मिनट से लेकर 08:18 बजे के बीच ही रहेगा.

प्रदोष काल : शाम 05:46 मिनट से लेकर 08:18 बजे तक

वृषभ काल : आज शाम 07:08 बजे से लेकर रात्रि 09:03 बजे तक

सिंह लग्न : रात्रि 01:38 से लेकर 03:56 बजे तक

दिवाली पर गणेश-लक्ष्मी पूजन के लिए शुभ चौघड़िया मुहूर्त

अपराह्न मुहूर्त (चर, लाभ, अमृत) - दोपहर 03:44 से शाम को 05:46 बजे तक

सायाह्न मुहूर्त (चर) - शाम को 05:46 से 07:21 बजे तक

रात्रि मुहूर्त (लाभ) - रात्रि को 10:31 से लेकर 21 अक्टूबर 2025 को 00:06 बजे तक

उषाकाल मुहूर्त (शुभ, अमृत, चर) - 21 अक्टूबर 2025 को पूर्वाह्न 01:41 से लेकर प्रात:काल 06:26 बजे तक.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

