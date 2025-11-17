Chandrma Ke Upay: सोमवार के इन 7 उपायों से चंद्रमा सी चमकेगी किस्मत और मन हमेशा रहेगा कंट्रोल

Moon Astro Remedies: नवग्रहों में सूर्य की तरह चंद्रमा का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है. ज्योतिष के अनुसार जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर होकर नीच अवस्था में होता है, उसे अक्सर तमाम तरह की मानसिक चिंताएं घेरे रहती हैं और ऐसा जातक अक्सर तमाम तरह के गलत फैसले लेने लगता है. कुंडली में कमजोर चंद्रमा के कारण उसका वह छोटी-छोटी बातों में ही परेशान होने लगता है. उसका मनोबल कमजोर होने लगता है. एक समय बाद उसकी मानसिक समस्याएं सेहत पर भी बुरा असर दिखाने लगती हैं. यदि आपकी कुंडली में भी कमजोर चंद्रमा आपकी परेशानी का कारण बन रहा है तो आपको इस लेख में बताए गये सरल सनातनी उपाय सोमवार के दिन जरूर करने चाहिए.

कमजोर चंद्रमा के लक्षण

हिंदू मान्यता के अनुसार यदि किसी जातक की कुंडली में चंद्र दोष होता है उसके अपनी मां के साथ संबंध अच्छे नहीं होते हैं और वह हर समय मन से परेशान रहता है. उसे अनिद्रा और मानसिक थकान की शिकायत बनी रहती है. वह पूरे मनोयोग से किसी काम को नहीं कर पाता है. ऐसा जातक अक्सर कन्फ्यूजन या फिर अवसाद में गलत फैसले लेने लगता है. जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है, उन्हें देर रात तक नींद नहीं आती है.

चंद्रमा की शुभता दिलाने वाले सरल सनातनी उपाय

चंद्र दोष को दूर करने और उसकी शुभता को पाने के लिए व्यक्ति को सबसे पहले अपनी माता का आदर करते हुए उन्हें हमेशा प्रसन्न रखने का प्रयास करना चाहिए. ऐसे जातक को किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए घर से निकलते वक्त अपनी मां या फिर मां समान महिला का आशीर्वाद लेकर निकलना चाहिए.

अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो उसे मजबूत बनाने के लिए आपको रात्रि को समय पर सोना चाहिए और प्रात:काल सूर्योदय से पहले उठकर ध्यान और योग करना चाहिए.

अगर आपकी कुंडली में चंद्र दोष है तो आपको प्रतिदिन उचित मात्रा में पानी पीना चाहिए और पानी की बर्बादी नहीं करना चाहिए. पानी को हमेशा बैठकर पीना चाहिए. यदि संभव हो तो चांदी के ग्लास में पानी पीना चाहिए.

कमजोर चंद्रमा को मजबूत बनाने के लिए मंत्र जप एक अच्छा उपाय है. ऐसे में चंद्र देवता की कृपा को पाने के लिए व्यक्ति को सोमवार के दिन विशेष रूप से चंद्र दर्शन करने के बाद उनके मंत्र ‘ॐ सों सोमाय नमः' मंत्र का जप रुद्राक्ष की माला से करना चाहिए.

चंद्र देवता की शुभता को पाने और कुंडली में उनसे जुड़े दोष को दूर करने के लिए व्यक्ति को भगवान शिव और चंद्र देवता की कृपा बरसाने वाले सोमवार का व्रत विधि-विधान से रखना चाहिए.

ज्योतिष में किसी भी ग्रह विशेष के दोष को दूर करने के लिए दान को उत्तम माध्यम बताया गया है. ज्योतिष के अनुसार यदि सोमवार के दिन चंद्रमा से जुड़ी चीजें जैसे चावल, चीनी, चांदी आदि का दान किया जाए तो व्यक्ति को उसकी शुभता प्राप्त होती है. चंद्र देवता की कृपा पाने के लिए व्यक्ति को सोमवार के दिन विशेष रूप से कन्याओं को खीर बनाकर खिलाना चाहिए.

अगर आप चंद्र दोष को दूर करने और उसकी शुभता को पाने के लिए रत्न से जुड़ा उपाय करना चाहते हैं तो आपको किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर उचिर भार वाला अच्छा मोती चांदी की अंगूठी या लॉकेट में बनवाकर धारण करना चाहिए. ध्यान रहे कि मोती को लॉकेट या अंगूठी में कुछ इस तरह जड़वाएं कि वह आपके शरीर से स्पर्श करता रहे. ज्योतिष के अनुसार मोती को किसी भी मास के शुक्लपक्ष के सोमवार को विधि-विधान से पूजा और मंत्र जाप के बाद धारण करना चाहिए.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)