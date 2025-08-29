विज्ञापन
Chandra Grahan 2025: साल का आखिरी चंद्रग्रहण सितंबर महीने की 6 या 7 तारीख को लगेगा? चंद्रग्रहण का कब लगेगा सूतक काल? यह चंद्रग्रहण किन राशियों के लिए शुभ और किनके लिए अशुभ रहने वाला है? जाने-माने ज्योतिषविद् पं​. राकेश चतुर्वेदी से चंद्रग्रहण की हर अहम बात को जानने के लिए पढ़ें ये लेख.

Chandra Grahan 2025: चंद्रग्रहण कब है? जानें सूतक काल का समय और 12 राशियों पर प्रभाव, सिर्फ एक क्लिक में

Chandra Grahan 2025 Start And End Time: सनातन परंपरा में जिस चंद्रग्रहण को अशुभ घटना माना जाता है वो सितंबर महीने में लगने जा रहा है. पंचांग के अनुसार साल का आखिरी चंद्रग्रहण 07 सितंबर 2025 को लगेगा. यह पूर्ण चंद्रग्रहण (Purnima Lunar Eclipse) रहेगा और पूरे भारत समेत देश-दुनिया में दिखाई देगा. ज्योतिषविदों के अनुसार साल का आखिरी चंद्रग्रहण ग्रहण ज्योतिष एवं धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण रहने वाला है. 07 सितंबर 2025 को चंद्रग्रहण की शुरुआत कब होगी और यह कब खत्म होगा? कब लगेगा इसका सूतक काल? देश-दुनिया सहित आपकी राशि पर कैसा पड़ेगा चंद्र ग्रहण? आइए इसे पंडित राकेश चतुर्वेदी से विस्तार से जानते हैं. 

कब और किस समय लगेगा चंद्रग्रहण 

पंचांग के अनुसार साल का आखिरी चंद्र ग्रहण 07 सितंबर 2025, रविवार को लगेगा. जिसका सूतक काल 09 घंटे पहले दोपहर 12:57 बजे से प्रारंभ हो जाएगा. चंद्र ग्रहण की शुरुआत रात को 09:58 बजे होगी और यह अपनी चरम स्थिति में रात्रि 11:00 से 12:22 बजे तक रहेगा. चंद्र ग्रहण की समाप्ति 08 सितंबर 2025 को पूर्वाह्न 01:26 बजे होगी. 

चंद्र ग्रहण का देश-दुनिया पर प्रभाव 

ज्योतिष के अनुसार इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में देखने को मिलेगा. इस बार का चन्द्रमा कुम्भ राशि में बैठकर विष योग का निर्माण करते हुए राहु के साथ युति कर रहा है. जिसके फलस्वरूप बड़ी शक्तियों के टकराव, लोगों के संबंधों में तनाव और मानसिक पीड़ा देखने को मिलेगी. चंद्रग्रहण के दुष्प्रभाव के कारण मानव और जीवों में किसी तरह की संक्रामक बीमारी और साथ ही साथ जल से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं. ग्रहण का भारतीय राजनीति पर भी गहरा प्रभाव देखने को मिलेगा. आगामी चुनावों में यह चंद्रग्रहण सत्ता परिवर्तन का कारण भी बन सकता है. 

चंद्र ग्रहण का 12 राशियों पर प्रभाव 

मेष राशि (Aries)
साल का आखिरी चंद्रग्रहण मेष राशि के करियर और व्यवसाय के लिए सकारात्मक बदलाव का कारण बनेगा. अचानक धन लाभ के योग बनेंगे, लेकिन इन्हें अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा. 

वृषभ राशि (Taurus)
सितंबर महीने में लगने वाले चंद्रग्रहण का आपको मिश्रित फल प्राप्त होगा. दांपत्य जीवन में थोड़ी चुनौती रह सकती है. रिश्तों को लेकर धैर्य बनाए रखें.

मिथुन राशि (Gemini)
मिथुन राशि के जातकों के लिए यह चंद्रग्रहण शुभ फलदायी रहेगा. रुका हुआ धन वापस मिल सकता है. निवेश से बड़े लाभ की संभावना बनेगी. 

कर्क राशि (Cancer)
कर्क राशि के जातकों चंद्रग्रहण थोड़ा प्रतिकूल रहने वाला है. इसका असर उनके मन पर पड़ेगा. परिवार में किसी बात को लेकर तनाव बढ़ सकता है. कर्क राशि के जातक सेहत पर ध्यान दें और संयमित रहें. 

सिंह राशि (Leo)
सिंह राशि के जातकों के करियर-कारोबार के लिए चंद्रग्रहण शुभ साबित होगा. आपको नौकरी और व्यापार में लाभ मिलेगा, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में सावधानी जरूरी है. अहंकार से बचें.

कन्या राशि (Virgo)
कन्या राशि के जातकों के लिए चंद्रग्रहण शत्रुओं पर विजय और कार्यक्षेत्र में सफलता दिलाने वाला साबित होगा. इस राशि के छात्रों और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए शुभ परिणाम दिलाएगा. 

तुला राशि (Libra)
चंद्र ग्रहण का असर आपके पारिवारिक और दांपत्य जीवन पर रहेगा. तुला राशि के जातक किसी भी प्रकार के विवाद से बचें. इस राशि के लोगों को अपने बच्चों की ओर से चिंता बनी रहेगी. 

वृश्चिक राशि (Scorpio)
आपको वाहन और यात्रा से लाभ मिलेगा. गृहस्थ जीवन में सुख की प्राप्ति होगी. नई संपत्ति के क्रय का योग बन सकता है.

धनु राशि (Sagittarius)
धुन राशि के जातकों के लिए साल का दूसरा चंद्रग्रहण शुभ परिणाम देगा. इन्हें भाग्य का साथ मिलेगा. रुके हुए कार्य पूरे होंगे. करियर में उन्नति और परिवार में खुशियां देखने को मिलेंगी. 

मकर राशि (Capricorn)
मकर राशि के जातकों को चंद्रग्रहण के बाद धन संबंधी मामलों में सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी. इस राशि के जातकों के खर्च बढ़ सकते हैं. परिवार के सदस्यों से संवाद बनाए रखें और संयमित रहें. 

कुंभ राशि (Aquarius)
चंद्रग्रहण आपके व्यक्तित्व और मानसिक संतुलन पर प्रभाव डालेगा. आध्यात्मिक साधना और आत्मचिंतन के लिए शुभ समय कहा जाएगा. 

मीन राशि (Pisces)
चंद्रग्रहण का मीन राशि पर प्रतिकूल असर देखने को मिल सकता है. इस राशि के जातकों को आर्थिक मामलों में सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी. उधार या निवेश सोच-समझकर करें. खर्चों पर नियंत्रण रखें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

