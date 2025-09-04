विज्ञापन
विशेष लिंक

Chandra Grahan 2025: सितंबर में 7–8 की रात लगने वाला ग्रहण आखिर क्यों इन 5 राशियों को कर रहा है सावधान?

Lunar Eclipse 2025 effects : हिंदू धर्म में जिस खगोलीय घटना चंद्रग्रहण को बेहद अशुभ घटना माना गया है, वह इस साल सितंबर महीने की 7-8 तारीख को लगने जा रहा है. साल का आखिरी चंद्र ग्रहण देश-दुनिया समेत किन राशियों को सावधान रहने का संकेत दे रहा है, जानने के लिए जरूर पढ़ें ये लेख.

Read Time: 4 mins
Share
Chandra Grahan 2025: सितंबर में 7–8 की रात लगने वाला ग्रहण आखिर क्यों इन 5 राशियों को कर रहा है सावधान?
Chandra Grahan 2025: चंद्र ग्रहण की तारीख, समय और विभिन्न राशियों पर प्रभाव

Chandra Grahan 2025 ka prabhav: सितंबर महीने की 7 तारीख की रात को हम एक एक ऐसे अद्भुत खगोलीय दृश्य के गवाह बनने जा रहे हैं, जिसे पूर्ण चंद्रग्रहण कहते हैं. जिसे ‘ब्लड मून' कहा जाता है, वह ग्रहण भारत सहित दुनिया के तमाम बड़े हिस्सों में दिखाई देगा और लगभग 85 प्रतिशत जनसंख्या इस दृश्य का आनंद ले सकेगी. विज्ञान में जिस चंद्र ग्रहण को महज एक खगोलीय घटना माना जाता है, उसे ज्योतिष के आइने में किस तरह देखा जाता है? इस साल यह ग्रहण कब शुरू होकर कब खत्म होगा और इसका देश-दुनिया समय विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आइए इसे जानी-मानी ज्योतिषाचार्य और वास्तुविद डॉ. नीति शर्मा से विस्तार से जानते हैं.

चंद्र ग्रहण के लिए क्या कहता है विज्ञान

विज्ञान के अनुसार जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, तो सूर्य की रोशनी सीधे चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती, बल्कि पृथ्वी की वायुमंडलीय परतों में से गुजरते हुए लाल तरंगें चंद्रमा तक पहुंचती हैं और उसे लाल-नारंगी रंग से चित्रित कर देती हैं. इस घटना को Rayleigh scattering (रेले प्रकीर्णन) कहते हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

कब लगेगा चंद्र ग्रहण

पंचांग के अुनसार साल का आखिरी चंद्र ग्रहण 7-8 सितंबर 2025 की रात को 9 बजकर 57 मिनट पर आरंभ होगा और लगभग साढ़े तीन घंटे तक चलेगा. चंद्रग्रहण का चरम लगभग मध्यरात के समय रहेगा और यह ग्रहण पूर्वाह्न 01:26 बजे जाकर समाप्त होगा. चंद्रग्रहण की यह खगोलीय घटना एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका में भी पूर्ण रूप से देखी जा सकेगी, जबकि अमेरिका में केवल लाइव स्ट्रीम के माध्यम से देखा जा सकेगा.

चंद्रग्रहण के लिए क्या कहता है ज्योतिष शास्त्र?

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह ग्रहण कुंभ राशि और पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र में लग रहा है, जिसमें राहु चंद्रमा के निकट युति में रहेगा और सूर्य-केतु कन्या राशि में होंगे - यह स्थिति ग्रहों का अशुभ योग बनाती है. शास्त्रों के अनुसार ऐसी स्थिति प्राकृतिक आपदाओं (भूकम्प, तूफान, बादल फटना आदि) के संकेत हो सकती है.

चंद्र ग्रहण का वैश्विक और राजनीतिक प्रभाव

ज्योतिष के अनुसार इस चंद्र ग्रहण के प्रभाव के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में भूकंप की आशंका बढ़ सकती है. इसके साथ ही वैश्विक राजनीति में भी हलचल भी देखने को मिल सकती है - जैसे भारत के साथ अमेरिकी व्यापार दबाव या मध्य-पूर्व में इज़रायल के संभावित आक्रामक रवैये के चलते तनावों में इज़ाफ़ा हो सकता है.

चंद्र ग्रहण का ​राशियों पर प्रभाव

ज्योतिष के अनुसार साल के आखिरी चंद्र ग्रहण से वृषभ, मिथुन, सिंह, तुला और कुंभ राशि के लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे. आइए जानते हैं कि चंद्र ग्रहण के दुष्प्रभाव के चलते कौन सी राशियां सबसे ज्यादा प्रभावित होंगी और उन्हें आने वाले दिनों में कठिन परिस्थितियों में धैर्य और संयम बनाए रखना होगा.

• वृषभ - स्वास्थ्य और आर्थिक चुनौतियाँ बढ़ सकती हैं.

• मिथुन - संतान संबंधी तनाव संभव है.

• सिंह - वैवाहिक जीवन में कलह की आशंका बनी रहेगी.

• तुला - वित्तीय व्यय और लाभ में देरी की आशंका.

• कुंभ - अचानक दुर्घटना या कार्य-स्थान पर शत्रुओं की छेड़छाड़ आशंका बनी रहेगी.

Latest and Breaking News on NDTV

कब लगेगा सूतक

सनातन परंपरा के अनुसार ​किसी भी ग्रहण से लगभग 9 घंटे पूर्व सूतक काल प्रारंभ होता है. इस साल लगने जा रहे चंद्रग्रहण वाले दिन दोपहर 12:57 से यह सूतक लग जाएगा. ध्यान रहे कि सूतक की समाप्ति ग्रहण के साथ ही होती है. हिंदू मान्यता के अनुसार ग्रहण की अवधि में पूजा, भोजन, खाने-पीने, धार्लीय उपकरण (जैसे चाकू, कैंची), मूर्तियों का स्पर्श आदि वर्जित होते हैं. गर्भवती महिलाओं, बुज़ुर्गों, बच्चों को विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता रहती है. ग्रहण के दौरान घर से बाहर निकलने और धारदार औजारों का प्रयोग करने से बचना चाहिए.

गर्भवती महिलाओं के लिए नियम

हिंदू मान्यता के अनुसार ग्रहण काल में गर्भवती महिलाओं को अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिये. उन्हें नुकीले उपकरण, खाना पकाने जैसे कार्य करने से बचना चाहिए. साथ ही साथ उन्हें ग्रहण के दौरान भूलकर भी तुलसी का स्पर्श नहीं करना चाहिए.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Chandra Grahan 2025, Lunar Eclipse 2025 Effects, Chandra Grahan Kab Hai, Faith
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com