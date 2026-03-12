Budh Uday 2026 Astrology : ज्योतिष में ग्रहों की चाल को काफी अहम माना जाता है. जब कोई ग्रह अस्त से निकलकर फिर से उदित होता है तो उसका असर ज्यादा मजबूत माना जाता है. 18 मार्च 2026 को बुध ग्रह कुंभ राशि में उदित होने जा रहे हैं. बुध ग्रह को बुद्धि, बोलने की क्षमता, पढ़ाई और व्यापार से जुड़ा ग्रह माना जाता है. इसलिए जब इसकी स्थिति बदलती है तो इसका असर कई लोगों के काम, करियर और पैसों से जुड़े मामलों पर देखने को मिलता है. ज्योतिष के अनुसार इस बार बुध का उदय कुछ राशियों के लिए खास तौर पर अच्छा माना जा रहा है. खासकर तीन राशियों को इस दौरान करियर और बिजनेस में अच्छे मौके मिल सकते हैं.

मेष राशि

मेष राशि के लोगों के लिए बुध का उदय अच्छा समय ला सकता है. नौकरी करने वालों को काम में अच्छा मौका मिल सकता है. कुछ लोगों को नई नौकरी का ऑफर भी मिल सकता है. जो लोग बिजनेस करते हैं उन्हें नए काम या नए ग्राहक मिल सकते हैं. इस दौरान पैसों की स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है. साथ ही परिवार और लव लाइफ में भी खुशी का माहौल बन सकता है.

तुला राशि

तुला राशि के लोगों के लिए भी ये समय अच्छा माना जा रहा है. इस दौरान किस्मत का साथ मिल सकता है. करियर में आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है. काम के सिलसिले में यात्रा भी करनी पड़ सकती है और ये यात्राएं फायदेमंद साबित हो सकती हैं. इस समय धार्मिक या आध्यात्मिक कामों में रुचि भी बढ़ सकती है. परिवार से जुड़ी कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है.

कुंभ राशि

कुंभ राशि के लिए बुध का उदय काफी लाभ देने वाला माना जा रहा है. करियर में नए मौके मिल सकते हैं और काम की तारीफ भी हो सकती है. बिजनेस करने वालों को अच्छा फायदा मिल सकता है. निवेश या शेयर बाजार से जुड़े लोगों को भी लाभ मिलने की संभावना है. इसके साथ ही जीवनसाथी के साथ रिश्ते और मजबूत हो सकते हैं.

बुध उदय क्यों माना जाता है खास

ज्योतिष के अनुसार जब कोई ग्रह अस्त होता है तो उसका असर थोड़ा कमजोर माना जाता है. लेकिन जब वही ग्रह फिर से उदित होता है तो उसका प्रभाव दोबारा सक्रिय हो जाता है. बुध ग्रह को खास तौर पर पढ़ाई, व्यापार, सोचने की क्षमता और बातचीत से जुड़ा माना जाता है. इसलिए इसका उदय कई लोगों के लिए नए मौके और सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है. हालांकि इसका असर हर व्यक्ति की कुंडली के अनुसार अलग भी हो सकता है.