Papmochani ekadashi home remedies : सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व माना जाता है और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो लोग इस दिन व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं और जरूरतमंदों को दान करते हैं, उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं. चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली पापमोचनी एकादशी को खास तौर पर बहुत फलदायी माना जाता है. ऐसा कहा जाता है कि इस दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा करने से पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख-समृद्धि बढ़ सकती है. ज्योतिष के अनुसार अगर इस दिन राशि के अनुसार कुछ आसान उपाय किए जाएं तो भगवान विष्णु की कृपा पूरे साल बनी रह सकती है.

मेष राशि

मेष राशि के लोगों को इस दिन भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाने चाहिए और माता लक्ष्मी को लाल फूल अर्पित करने चाहिए. साथ ही ‘ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का 11 बार जप करना शुभ माना जाता है. इससे करियर और आर्थिक स्थिति में लाभ मिलने के योग बन सकते हैं.



वृषभ राशि

वृषभ राशि के लोग इस दिन भगवान विष्णु को पीली मिठाई का भोग लगाएं और तुलसी दल अर्पित करें. साथ ही जरूरतमंदों को हल्दी या चने की दाल का दान करना भी शुभ माना जाता है. इससे घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है.



मिथुन राशि

मिथुन राशि के लोगों को पापमोचनी एकादशी पर विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना चाहिए. इसके साथ ही गरीबों को हरे वस्त्र या हरी सब्जियों का दान करना भी शुभ माना जाता है. इससे मानसिक तनाव कम हो सकता है.



कर्क राशि

कर्क राशि के जातकों को इस दिन भगवान विष्णु को केसर वाला दूध या मिश्री का भोग लगाना चाहिए. इसके साथ विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना भी लाभकारी माना जाता है.



सिंह राशि

सिंह राशि के लोग इस दिन भगवान विष्णु के मंदिर में घी का दीपक जलाएं. साथ ही गरीबों को गुड़ और चने की दाल का दान करना भी शुभ माना जाता है. इससे धन लाभ के योग बन सकते हैं.



कन्या राशि

कन्या राशि के लोगों को पापमोचनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीला चंदन अर्पित करना चाहिए और अपने माथे पर भी चंदन का तिलक लगाना चाहिए. मान्यता है कि इससे जीवन में आने वाली बाधाएं दूर हो सकती हैं और कामों में सफलता मिल सकती है.



तुला राशि

तुला राशि के लोगों को इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की एक साथ पूजा करनी चाहिए. साथ ही भगवान विष्णु को पीली मिठाई का भोग लगाना शुभ माना जाता है. इससे जीवन में खुशहाली आने की मान्यता है.





वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि के लोग इस दिन विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें और माता लक्ष्मी को सिंदूर अर्पित करें. ऐसा करने से जीवन की कई परेशानियां कम हो सकती हैं.



धनु राशि

धनु राशि के जातकों को पापमोचनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए और भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए. इससे जीवन में सौभाग्य बढ़ने की मान्यता है.



मकर राशि

मकर राशि के लोगों को भगवान विष्णु को पीले वस्त्र अर्पित करने चाहिए और खुद भी पीले कपड़े पहनकर पूजा करनी चाहिए. इससे नौकरी या व्यापार में आने वाली बाधाएं दूर हो सकती हैं.



कुंभ राशि

कुंभ राशि के लोगों को इस दिन गरीबों को वस्त्र दान करना चाहिए और भगवान विष्णु के मंत्र का कम से कम 11 बार जप करना चाहिए. इससे जीवन की परेशानियां कम हो सकती हैं.



मीन राशि

मीन राशि के लोग भगवान विष्णु को केसर युक्त दूध या पंचामृत का भोग लगाएं. मान्यता है कि इससे भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है और जीवन में शुभ फल मिलने लगते हैं.