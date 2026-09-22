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Aries Aaj Ka Rashifal: अटके काम को मिल सकती है नई रफ्तार, जिम्मेदारियां बढ़ने के संकेत

Aries Horoscope Today 22 September 2026, Mesh Rashifal: माता या परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य की बात को अनदेखा करने से बचें. व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए दिन कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाला हो सकता है.

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Aries Aaj Ka Rashifal: अटके काम को मिल सकती है नई रफ्तार, जिम्मेदारियां बढ़ने के संकेत
Aries Aaj Ka Rashifal Aries September 2026 | Mesh Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Aries Horoscope Today 22 September 2026, Mesh Rashi ka Rashifal: आज आपका ध्यान इस बात पर अधिक रहेगा कि जो काम आपके हाथ में है, उसे किस तरह व्यवस्थित करके पूरा किया जाए. अधूरे कार्यों को आगे बढ़ाने व किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को अपने नियंत्रण में लेने का अवसर मिल सकता है. नौकरी करने वालों के लिए वरिष्ठों के सामने अपनी कार्यक्षमता दिखाने का समय है, लेकिन जल्दबाजी में अपनी बात मनवाने की कोशिश उलटी पड़ सकती है. 

व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए दिन कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाला हो सकता है. किसी पुराने काम में दोबारा गति आ सकती है या ऐसी बातचीत सामने आ सकती है जिसमें आपके अनुभव की आवश्यकता पड़े. हालांकि हर प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार करना उचित नहीं होगा. विशेषकर धन, साझेदारी या भविष्य की जिम्मेदारी से जुड़े मामलों में पहले शर्तों को अच्छी तरह समझें. काम बढ़ने के साथ मानसिक दबाव भी महसूस हो सकता है. चंद्रमा की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, इसलिए कार्यक्षेत्र और घर के बीच संतुलन महत्वपूर्ण रहेगा. 

बाहर की व्यस्तता के कारण घर के लोगों को समय कम दे पाए तो छोटी बात भी मनमुटाव का रूप ले सकती है. माता या परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य की बात को अनदेखा करने से बचें. घर से जुड़े किसी निर्णय में भावनाओं के बजाय व्यावहारिक दृष्टिकोण रखना आपके लिए उपयोगी रहेगा. किसी सहकर्मी की टिप्पणी को व्यक्तिगत रूप से लेना भी तनाव पैदा कर सकता है. 

कार्यस्थल पर अपनी योजना हर व्यक्ति के सामने बताने के बजाय आवश्यक लोगों तक ही सीमित रखना बेहतर रहेगा. यदि किसी काम में अपेक्षित परिणाम नहीं मिल रहे हैं तो उसे लेकर निराश होने के बजाय तरीका बदलने पर विचार करें.

उपाय: सुबह तांबे के पात्र में जल लेकर सूर्य को अर्घ्य दें और मन में अपने कार्यों की स्पष्टता की प्रार्थना करें.
शुभ रंगः हल्का लाल
 

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