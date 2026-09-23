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Aquarius Aaj Ka Rashifal: निजी योजनाओं को लेकर बढ़ सकती है व्यस्तता, हर बात सार्वजनिक करने से बचें

Aquarius Horoscope Today 23 September 2026, Kumbh Rashifal: अपनी व्यक्तिगत जानकारी हर व्यक्ति को बताने से बचें. आर्थिक मामलों में विशेष सावधानी आवश्यक रहेगी.

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Aquarius Aaj Ka Rashifal: निजी योजनाओं को लेकर बढ़ सकती है व्यस्तता, हर बात सार्वजनिक करने से बचें
Aquarius Aaj Ka Rashifal 23 September 2026 | Kumbh Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Aquarius Horoscope Today 23 September 2026, Kumbh Rashi ka Rashifal: आज का दिन आपको कुछ समय के लिए बाहरी भागदौड़ से पीछे हटकर उन चीजों को व्यवस्थित करने का संकेत दे रहा है जो लंबे समय से अनदेखी हो रही थीं. खर्च, नींद, निजी योजनाएं और दूरस्थ संपर्क आज आपकी प्राथमिकताओं में रह सकते हैं. दिन की शुरुआत में मन थोड़ा बिखरा हुआ महसूस हो तो तुरंत बड़े निर्णय लेने की बजाय पहले जरूरी कामों को क्रम में रखें. 

आर्थिक मामलों में विशेष सावधानी आवश्यक रहेगी. छोटी-छोटी सुविधाओं पर होने वाला खर्च आपकी नजर में मामूली हो सकता है, लेकिन दिन के अंत तक कुल राशि अपेक्षा से अधिक निकल सकती है. ऑनलाइन खरीदारी, मनोरंजन या अचानक मिलने वाले आकर्षक ऑफर पर भुगतान करने से पहले एक बार रुककर सोचें. 

किसी दूर रहने वाले व्यक्ति के लिए आर्थिक जिम्मेदारी उठाने से पहले अपनी स्थिति देखना जरूरी होगा. कामकाज में पर्दे के पीछे की तैयारी अधिक महत्वपूर्ण रहेगी. किसी विदेशी कंपनी, दूसरे शहर या ऑनलाइन माध्यम से जुड़े कार्य में देरी संभव है. ईमेल, फाइल या जरूरी जानकारी भेजते समय प्राप्तकर्ता और दस्तावेज दोबारा जांचें. यदि कोई प्रोजेक्ट अपेक्षा के अनुसार आगे नहीं बढ़ रहा है तो उसे छोड़ने के बजाय उसकी कमजोर कड़ी पहचानें. 

आज प्रचार से अधिक तैयारी आपको आगे फायदा देगी. कुछ निजी विषय ऐसे हो सकते हैं जिन्हें आप दूसरों के साथ साझा नहीं करना चाहेंगे. अपनी व्यक्तिगत जानकारी हर व्यक्ति को बताने से बचें. सोशल मीडिया पर भावनात्मक प्रतिक्रिया देना या निजी विवाद सार्वजनिक करना स्थिति को उलझा सकता है. शांत रहकर सीमाएं बनाए रखना आपके लिए बेहतर रहेगा.

उपाय: भगवान नारायण के सामने घी का दीपक जलाकर ॐ नमो नारायणाय का 27 बार जाप करें.
शुभ रंग: धुंधला नीला
 

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