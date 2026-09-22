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Aquarius Aaj Ka Rashifal: रोजमर्रा के काम बढ़ेंगे, छोटी लापरवाही पड़ सकती है भारी

Aquarius Horoscope Today 22 September 2026, Kumbh Rashifal: अनावश्यक यात्रा और दिखावे के खर्च से बचकर आप दिन को अधिक संतुलित बना सकते हैं. नौकरी में पर्दे के पीछे किए गए प्रयासों का महत्व रहेगा.

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Aquarius Aaj Ka Rashifal: रोजमर्रा के काम बढ़ेंगे, छोटी लापरवाही पड़ सकती है भारी
Aquarius Aaj Ka Rashifal 22 September 2026 | Kumbh Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Aquarius Horoscope Today 22 September 2026, Kumbh Rashi ka Rashifal: आज आपका ध्यान बाहरी उपलब्धियों से अधिक उन कामों पर जा सकता है जिन्हें शांत वातावरण में पूरा करना जरूरी है. खर्च और समय दोनों का प्रबंधन चुनौती बन सकता है. कोई ऐसा भुगतान सामने आ सकता है जिसकी आपने तत्काल उम्मीद नहीं की थी, इसलिए बजट में अतिरिक्त गुंजाइश रखना बेहतर रहेगा. दूर स्थान से जुड़े काम, विदेश संबंधी संपर्क या घर से दूर रहने वाले व्यक्ति से बातचीत बढ़ सकती है. 

नौकरी में पर्दे के पीछे किए गए प्रयासों का महत्व रहेगा. आपका काम तुरंत दिखाई न दे, फिर भी उसे व्यवस्थित ढंग से पूरा करना जरूरी होगा. व्यवसाय में ऐसे सौदे से सावधान रहें जिसमें शर्तें स्पष्ट न हों. 

चंद्रमा की दृष्टि आपकी राशि से षष्ठ भाव पर पड़ रही है. इससे प्रतिस्पर्धा, ऋण, विवाद और दैनिक जिम्मेदारियों से जुड़े विषय सक्रिय हो सकते हैं. किसी पुराने विवाद को दोबारा उठाने से बचें. यदि कोई व्यक्ति आपके काम में बाधा डाल रहा है तो भावनात्मक प्रतिक्रिया देने के बजाय प्रमाण और तथ्यों के साथ अपनी स्थिति स्पष्ट करें. उधार लेने या देने के मामले में सावधानी आवश्यक है. खासकर किसी परिचित के अनुरोध पर बिना सोचे आर्थिक जिम्मेदारी अपने ऊपर न लें. 

नौकरी में किसी दूसरे की गलती सुधारते-सुधारते अपना जरूरी काम पीछे न छूटने दें. आज काम की प्राथमिकता तय करना बहुत उपयोगी रहेगा. आज कुछ परिस्थितियां आपको अकेले समय बिताने की ओर ले जा सकती हैं. इसे नकारात्मक मानने के बजाय लंबित योजनाओं की समीक्षा के लिए इस्तेमाल करें. अनावश्यक यात्रा और दिखावे के खर्च से बचकर आप दिन को अधिक संतुलित बना सकते हैं.

उपाय: शाम को किसी मंदिर में जाकर जरूरतमंदों के लिए फल का दान करें.
शुभ रंगः नेवी ब्लू
 

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