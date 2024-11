क्या घर के मंदिर में आप भी रखते हैं एक से ज्यादा मूर्ति? जानें क्या कहते हैं प्रेमानंद सागर महाराज

How many idols of God should be kept in the house : मथुरा वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज (Premanand Maharaj) की शिक्षाएं आमजनों के लिए बेहद ही फायदेमंद होती हैं. वह छोटी-छोटी ऐसी चीजें बताते हैं जिससे आप भक्ति के मार्ग पर चल सकते हैं. जब भक्ति की बात आती है तो लोग अपने घर के मंदिर (Home Temple) में कई सारे भगवानों की मूर्ति (lord or goddess idol) रखते हैं और देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं. लेकिन जब प्रेमानंद महाराज से पूछा गया कि घर के मंदिर में क्या एक से ज्यादा मूर्ति होनी चाहिए या नहीं, तो इस पर महाराज जी का जवाब क्या था चलिए हम आपको बताते हैं.

Purnima 2025 Dates : साल 2025 में कब पड़ेगी पूर्णिमा तिथि,जानें जनवरी से दिसंबर तक पूरी लिस्ट

वृंदावन में जब प्रेमानंद सागर महाराज से एक भक्त ने पूछा कि घर के मंदिर में क्या एक से ज्यादा मूर्ति रखना सही है या नहीं? तो इस पर प्रेमानंद सागर महाराज ने कहा कि घर का पूजा स्थल और मंदिर इन दोनों में अंतर होता है, यदि बात पूजा स्थल की हो, तो वहां पर किसी एक देवी देवता की प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए. आप अपनी श्रद्धा या प्रियता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण, शिव जी, राम जी या अन्य किसी की मूर्ति स्थापित कर सकते हैं. लेकिन जब बात मंदिर की आती है, तो यह एक व्यापक और बड़ी जगह होती है जहां पर मुख्य देवी देवता के अलावा पंच परमेश्वर स्थापित करना जरूरी होता है.

प्रेमानंद सागर महाराज ने अपनी बात को उदाहरण देते हुए समझाया कि अगर आपके घर में भगवान शिव का मंदिर है और यहां पर भगवान शिव की प्रतिमा या शिवलिंग हैं, तो इसके साथ पंचदेव भी स्थापित करने होंगे. आप अकेले भगवान शंकर को विराजमान नहीं कर सकते, उनके साथ मां अम्बा, भगवान श्री गणेश, कार्तिकेय, नंदीकेश्वर आदि की स्थापना भी जरूरी हैं. मंदिर की स्थापना वैदिक परंपरा के अनुसार की जाए तो इससे घर में सुख शांति और समृद्धि आती है.

इसके अलावा अगर आप कृष्ण भक्त हैं और अपने घर के मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा रख रहे हैं या लड्डू गोपाल को विराजित कर रहे हैं, तो उसके साथ श्री राधा रानी की प्रतिमा भी स्थापित करना जरूरी हैं. इसी प्रकार से अगर भगवान राम की प्रतिमा स्थापित की जा रही हैं, तो उनके साथ मां सीता, लक्ष्मण जी, हनुमान जी आदि की प्रतिमा स्थापित जरूर की जानी चाहिए.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)