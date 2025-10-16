छठ पूजा पर दिल्‍ली में इस बार यमुना में झाग के पानी में श्रद्धालु खड़े होकर पूजा करते करते हुए नजर नहीं आएंगे. छठ पूजा से पहले दिल्ली सरकार ने यमुना नदी को झागमुक्त करने के लिए तैयारी शुरू कर दी है. राजधानी में हर साल छठ पूजा से पहले यमुना नदी में झाग बनने की समस्या सामने आती है. इसी को रोकने के लिए सरकार ने डी-फोमर कंसंट्रेट केमिकल का इस्तेमाल यमुना नदी में किया है. इस केमिकल से झाग खत्म हो जाएंगे.

आम आदमी पार्टी के विधायक ने इस प्रक्रिया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया है. यह वही केमिकल है, जो पहले आम आदमी पार्टी की सरकार के समय भी इस्तेमाल किया गया था. उस दौरान भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा का अधिकारियों को फटकारते हुए वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने इसे 'ज़हरीला केमिकल' बताया था. अब इस बार भी छठ से पहले वही केमिकल नदी में डाला जा रहा है. इस पर आप नेता संजीव खा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा 'अगर यह ज़हर था, जैसा प्रवेश वर्मा ने कहा था, तो अब क्यों डाला जा रहा है? और अगर यह ज़हर नहीं था, तो तब झूठ क्यों बोला गया?'

विवाद बढ़ने के बाद अब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा, 'यमुना में सर्टिफाइड केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है और पर्यावरण का पूरा ध्यान रखा जा रहा है. हमारा उद्देश्य यमुना को स्वच्छ रखना है, ताकि श्रद्धालुओं को छठ पूजा में कोई दिक्कत न हो.'

गुरुवार को मुख्यमंत्री दिल्ली में छठ पूजा से पहले यमुना घाटों का दौरा करने गई थी. इस दौरान मुख्यमंत्री को पानी को कैसे साफ़ किया जा रहा है, वह भी दिखाया गया. सीएम ने कहा, 'यमुना नदी का पानी अब ऐसी स्थिति में है कि जलीय जीव इसमें बहुत अच्छी तरह से रह सकते हैं. आज, यह पानी हमारे जलीय जीवन के लिए उपयुक्त है. यह दिल्ली की उपलब्धि है और इस दिशा में काम लगातार चल रहा है. छठ पूजा के मद्देनज़र यमुना के घाटों की सफाई, सजावट और सुरक्षा के लिए भी तैयारियां तेज़ कर दी गई हैं.