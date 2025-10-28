विज्ञापन
हजारीबाग में दर्दनाक हादसा: छठ पूजा के बाद एक ही परिवार की चार बच्चियां तालाब में डूबीं, गांव में मातम

बच्चियां छठ पूजा सम्पन्न होने के बाद अपने घर से कपड़ा धोने के लिए तलाब गए थे. कपड़ा धोने के क्रम में पहले एक बच्ची तालाब के गहराई में चली गई. उसे बचाने के लिए एक एक कर के चारों बच्ची तलाब के गहराई के खाई में समा गई.

हजारीबाग:

झारखंड के हजारीबाग के कटकमसांडी प्रखंड के पंचायत शाहपुर अंतर्गत झरदाग गांव में दिल दहलाने वाली घटना घटी है. एक ही परिवार के चार मासूम बच्चियों की तालाब में डूबने से मौत हो गई है. घटना छठ पूजा के अर्घ्य देने के बाद दोपहर की बताई जा रही है. घटना के बाद पूरे गांव में मातम सा माहौल है. परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है. सूचना मिलने से ही प्रशासनिक अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे हैं. सभी का शव हजारीबाग शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

बताया जाता है कि बच्चियां छठ पूजा सम्पन्न होने के बाद अपने घर से कपड़ा धोने के लिए तलाब गए थे. कपड़ा धोने के क्रम में पहले एक बच्ची तालाब के गहराई में चली गई. उसे बचाने के लिए एक एक कर के चारों बच्ची तलाब के गहराई के खाई में समा गई. जिससे मौके पे ही मौत हो गई. मृतक में रिंकी कुमारी उम्र 16 वर्ष, पूजा कुमारी उम्र 20 वर्ष, साक्षी कुमार उम्र 16 वर्ष, रिया कुमारी उम्र 14 वर्ष की थीं.

हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने घटना पर दुख जाहिर करते हुए उन्हें हर संभव मदद करने का भरोसा दिलाया है. सदर विधायक प्रदीप प्रसाद घटना स्थल पर पहुंचे. पीड़ित परिवार को ढांढस देने का काम किया है. स्वयं सभी चारों का शव लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे. इन्होंने कहा कि बेहद दुखद घटना घटी है. पीड़ित परिवार के साथ  हमेशा खड़े हैं. हर संभव मदद पहुंचाया जाएगा. साथ ही इन्होंने लोगों से कहा कि अपने बच्चों पर विशेष रूप से ध्यान रखें. नदी पोखर में नहाने या कपड़ा धोने से बच्चे को जाने से रोके.

