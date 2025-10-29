विज्ञापन

अमिताभ बच्चन ने देर से दी छठ पूजा की बधाई, फैन्स बोले- अरे जल्दी क्यों कर दिया अगले साल तक इंतजार नहीं कर पाए?

अमिताभ बच्चन ने 29 अक्तूबर को सुबह के ढाई बजे छठ पूजा की कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए सभी को बधाई दी. फैन्स समझ नहीं पाए कि बधाई देने की ये कौनसी टाइमिंग है.

अमिताभ बच्चन ने देर से दी बधाई तो फैन्स लेने लगे चुटकी
नई दिल्ली:

बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर के जरिए सुर्खियों में रहते हैं. एक वजह है उनकी पोस्ट. कई बार वो इस तरह की पोस्ट और ऐसे टाइम पर कर देते हैं कि लोग सवाल पूछने पर उतारू हो जाते हैं. इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ. अमिताभ बच्चन ने 29 अक्तूबर को सुबह के ढाई बजे छठ पूजा की कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए सभी को बधाई दी. चार अलग अलग तस्वीरों के साथ बिग बी ने लिखा, छठ पूजा की अनेक शुभकामनाएं. बिग बी ने एक पोस्ट क्या की लोगों के कमेंट्स की झड़ी लग गई. लोग बिग बी की टाइमिंग पर सवाल उठाने लगे और खूब टांग खींचीं.

एक फैन ने अमिताभ बच्चन की पोस्ट पर चुटकी लेते हुए लिखा, इतनी जल्दी शुभकामनाएं देने की भी जरूरत नहीं थी. अगले साल तक का इंतजार नहीं हुआ क्या? एक ने लिखा, लगता है आप चार दिन बाद सोकर उठे हैं. एक ने लिखा, आप थोड़ लेट हो गए फिर भी आपको हमारी तरफ से छठ की शुभकामनाएं. एक ने कमेंट किया, शायद महानायक जी को देर से पता चला कि छठ पूजा तो हो गई, कहीं बिजी रह गए होंगे शायद इसलिए या याद न रहा हो उम्र के साथ बहुत कुछ हो जाता है. चलो देर आए दुरुस्त आए.

बाकी आप खुद ही बिग बी की पोस्ट देख लीजिए कि फैन्स को उनसे इतना जुड़ाव है कि उनकी हर बात पर रिप्लाई करने और कमेंट करने के लिए सोशल मीडिया पर आ जाते हैं. 

