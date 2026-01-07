दिल्‍ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र के शुरू होने के बाद से ही सदन में लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है. अब भाजपा नेता प्रतिपक्ष आतिशी पर गुरु तेग बहादुर के अपमान का आरोप लगाया है. दिल्‍ली सरकार में मंत्री परवेश वर्मा ने विधानसभा अध्‍यक्ष से आतिशी को सजा देने की मांग की. साथ ही उन्‍होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को इस अपमान के लिए पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए. भाजपा विधायक रविंदर सिंह नेगी ने कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि उनकी समस्या क्या है. साथ ही सवाल किया कि बात हिंदुत्‍व की हो, राम मंदिर की हो या सिख गुरुओं की तारीफ की बात हो, आम आदमी पार्टी को ही परेशानी क्‍यों होती है.

परवेश वर्मा ने कहा कि गुरु तेग बहादुर के 350वें शहादत दिवस को देश भर में मनाया गया. और विधानसभा में इस पर विशेष चर्चा भी हुई. दूसरी ओर, विपक्ष की नेता आतिशी ने इस विषय पर एक शब्द भी नहीं कहा, बल्कि अपने शब्दों से गुरु का अपमान किया, जिससे हमारी भावनाएं आहत हुई हैं. हमें खेद है कि आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने हमारे गुरुओं का अपमान किया. उन्‍होंने कहा कि आतिशी आज विधानसभा सत्र में उपस्थित नहीं हैं. हम मांग करते हैं कि वे सदन में उपस्थित हों और स्‍पीकर महोदय द्वारा उन्‍हें क्‍या सजा दी जाए, इस पर फैसला होना चाहिए. साथ ही उन्‍होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को माफी मांगनी चाहिए.

The 350th martyrdom anniversary of Guru Tegh Bahadur was celebrated across the country, and a special discussion was held on this in the Assembly... On the other hand, Leader of the Opposition Atishi not only failed to say a single…

रविंदर सिंह नेगी ने कहा कि गुरु तेग बहादुर की जयंती पूरा देश मना रहा है, दिल्‍ली सरकार मना रही है, भारत के प्रधानमंत्री मना रहे हैं और उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं. उन्‍होंने कहा कि गुरु तेग बहादुर के बच्‍चों की शहादत हुई. हिंदू धर्म की रक्षा के लिए उन्‍होंने अपने प्राणों की आहूति दे दी. इस पर हम सदन में चर्चा कर रहे थे. इसी बीच आतिशी खड़ी हो गईं और विरोध करना शुरू कर दिया.

A discussion was being done in the assembly on the 350th anniversary of the martyrdom of Shri Guru Tegh Bahadur...LoP Atishi started protesting, and I don't understand what her problem is...



On sloganeering against PM Modi… pic.twitter.com/oAOSLl6icf — ANI (@ANI) January 7, 2026

यह हिंदुस्‍तान है... इन्‍हें सुनना होगा: AAP पर बरसे नेगी

भाजपा विधायक ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब हिंदुत्‍व की बात हो, राम मंदिर की बात हो, सिख गुरुओं की तारीफ की जाए तो आम आदमी पार्टी को परेशानी होती है. नेगी ने कहा कि यह हिंदुस्‍तान है, हम हिंदू धर्म और अपने सिख गुरुओं के बारे में बोलेंगे तो इन्‍हें सुनना पड़ेगा.

जेएनयू नारेबाजी पर भी बोले भाजपा विधायक

जेएनयू परिसर में प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी पर उन्होंने कहा कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है. देश में कोई भी हिंदू विरोधी, देश विरोधी बोलेगा तो ऐसी ताकतों को चुन-चुनकर जेल भेजा जाएगा. उन्‍होंने कहा कि यह हिंदुस्‍तान है, पाकिस्‍तान नहीं है. आपको ऐसे शब्‍द प्रयोग करने हैं तो आप पाकिस्‍तान या बांग्‍लादेश जाओ.

