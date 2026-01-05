विज्ञापन
जिम विवाद में दबंगों का परिवार पर कहर, महिला से छेड़छाड़ तो बेटे को निर्वस्‍त्र कर पीटा, CCTV में कैद वारदात

पीड़ित राजेश गर्ग ने बताया कि वह अपनी पत्नी के साथ बेसमेंट में पानी के रिसाव की जांच करने गए थे, उसी वक्‍त सतीश यादव अन्य लोगों के साथ वहां पहुंचा. आरोपियों ने उन्हें बुरी तरह पीटा और उनकी पत्नी के साथ छेड़खानी की.

  • दिल्ली के लक्ष्मी नगर में दबंगों ने एक परिवार के साथ जमकर मारपीट की और बेटे को निर्वस्त्र कर पीटा.
  • पीड़ित राजेश गर्ग के मुताबिक, जिम विवाद के बाद आरोपियों ने उनकी पत्नी के साथ छेड़छाड़ की और उन्हें भी मारा.
  • मुख्य आरोपी सतीश यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है.
नई दिल्‍ली:

दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में एक परिवार के साथ कुछ दबंगों ने मारपीट की है. इस घटना का एक सनसनीखेज वीडियो सामने आया है. यह घटना 2 जनवरी की है. सामने आई सीसीटीवी फुटेज में कुछ लोग एक परिवार के साथ मारपीट करते और पीड़ित को निर्वस्त्र कर सड़क पर पिटाई करते दिख रहे हैं. इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर मुख्‍य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं अन्‍य आरोपियों की तलाश की जा रही है. 

पीड़ित राजेश गर्ग ने बताया कि उन्होंने अपने घर के बेसमेंट में जिम खोला हुआ है, जिसका केयरटेकर सतीश यादव है. उन्‍होंने आरोप लगाया कि सतीश यादव ने जिम पर कब्जा कर लिया.

पत्‍नी से छेड़छाड़, बेटे को निर्वस्‍त्र कर पीटा

उन्‍होंने बताया कि 2 जनवरी को वह अपनी पत्नी के साथ बेसमेंट में पानी के रिसाव की जांच करने गए थे, उसी वक्‍त सतीश यादव अन्य लोगों के साथ वहां पहुंचा.

राजेश गर्ग के मुताबिक, आरोपियों ने उन्हें बुरी तरह पीटा और उनकी पत्नी के साथ छेड़खानी की. इसके बाद जब उनका बेटा बचाने आया तो उसे सड़क पर निर्वस्त्र कर उसकी भी पिटाई की गई.

मुख्‍य आरोपी सतीश यादव को किया गिरफ्तार 

पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है. साथ ही मुख्य आरोपी सतीश यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य आरोपी विकास यादव, शुभम यादव और ओंकार यादव की तलाश की जा रही है. फिलहाल पुलिस CCTV फुटेज और अन्य डिजिटल सबूतों की जांच कर रही है.

इस घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी और आसपास के लोग भी मारपीट की इस घटना से दहशत में आ गए. साथ ही इस घटना ने सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं.

