दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र का पहला दिन हंगामेदार रहा. विपक्ष ने सदन में दिल्ली के बढ़े हुए वायु प्रदूषण के मुद्दे पर मास्क लगाकर प्रदर्शन किया. इस दौरान जब पहले दिन उपराज्यपाल वीके सक्सेना अपना अभिभाषण शुरू कर रहे थे उसी दौरान आप विधायक प्रदर्शन करने लगे. दिल्ली विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने प्रदर्शन कर रहे विधायकों को बाहर निकालने का आदेश दिया. स्पीकर ने सबसे पहले संजीव झा और कुलदीप कुमार को निकालने का आदेश किया, जिसके बाद सभी विधायक बाहर चले गए. बाद में आप के चार विधायकों को शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया.

सदन में राज्‍यपाल का अभिभाषण

इस दौरान एलजी ने सरकार के कामकाज के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि पिछले 10 महीने में नकारात्मकता को दूर करने के लिए सरकार ने अहम कदम उठाए हैं. इस साल सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए का ऐतिहासिक बजट पेश किया गया है. सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला कल्याण, बिजली, सड़क, पर्यावरण और सामाजिक न्याय पर फोकस किया हैं.

साथ ही कहा कि सभी सरकारी कार्यालय में ई ऑफिस का क्रियान्वन किया गया है. शराब की दुकानों को छोड़कर बाकी सभी वाणिज्य दुकानों को 24 घंटे खोलने की अनुमति दी गई है. फायर और फैक्ट्री लाइसेंस पाना आसान कर दिया गया है. श्रमिकों के लिए कानून को सरल किया गया है. स्वास्थ्य क्षेत्र को बजट का 13% आवंटित किया गया है.

एलजी ने कहा कि नई सरकार के आने के बाद से अब तक 6 लाख 51 हजार से ज्‍यादा आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं. इनमें 19 हजार से ज्‍यादा मरीजों का सफल इलाज भी हुआ है. आपातकालीन सुविधाओं के लिए 53 नई एम्बुलेंस जोड़ी गई है, अब कुल 330 एम्बुलेंस हैं. पिछले कुछ महीने में बड़े स्तर पर स्वास्थ्य कर्मचारियों की नियुक्ति की है.

शिक्षा के लिए 2025-26 में बजट का 19% आवंटित: LG

शिक्षा को लेकर उन्होंने कहा कि वर्ष 2025-26 में बजट का 19% आवंटित किया गया है. साथ ही सरकार ने 100 एपीजे अब्दुल कलाम भाषा लैब तैयार कर रही है. 9 से 12 वीं तक की स्मार्ट कक्षाओं की नियुक्ति की जा रही है और 1200 मेधावी छात्रों को लैपटॉप देने की योजना पर काम जारी है.

उपराज्यपाल ने कहा कि GRAP लागू होने के दौरान मजदूरों को 10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई. साथ ही 1985 के दंगा पीड़ित परिवारों के सदस्‍यों को सरकारी नौकरी दी गई है.

AAP के चार विधायक शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित

उपराज्यपाल के अभिभाषण के बाद संसदीय मंत्री प्रवेश वर्मा ने एलजी के भाषण के दौरान हंगामा करने को लेकर आम आदमी पार्टी के चार विधायकों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश किया और साथ ही इन विधायकों को सदन की कार्रवाई से निलंबित करने का प्रस्ताव रखा.

इसके बाद पूरे शीतकालीन सत्र से कुलदीप कुमार, संजीव झा, सोम दत्त और जरनैल सिंह को निलंबित कर दिया है. साथ ही पहले जो विधानसभा का सत्र दोपहर 2 बजे से चलना था, उसके समय को बदलकर अब सुबह 11 बजे कर दिया गया है.

