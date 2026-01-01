विज्ञापन
विशेष लिंक

फैज-ए-इलाही मस्जिद में आज जुमे की नमाज पर रोक! 11 पत्थरबाज गिरफ्तार, कई इन्फ्लुएंसर भी रडार पर

पुलिस ने कथित तौर पर गुमराह करने वाले ऑडियो मैसेज फैलाने के आरोप में कई व्हाट्सएप समूह को जांच के दायरे में रखा है, और कहा कि वे समाजवादी पार्टी के नेता मोहिबुल्लाह नदवी को जांच में शामिल होने के लिए नोटिस भेजने की योजना बना रहे हैं, जो कथित तौर पर मौके पर मौजूद थे.

Read Time: 6 mins
Share
फैज-ए-इलाही मस्जिद में आज जुमे की नमाज पर रोक! 11 पत्थरबाज गिरफ्तार, कई इन्फ्लुएंसर भी रडार पर
  • फैज-ए-इलाही मस्जिद के निकट अतिक्रमण हटाने के दौरान हुई हिंसा में अब तक ग्यारह लोग गिरफ्तार हुए हैं.
  • सुरक्षा कारणों से 9 जनवरी को फैज-ए-इलाही मस्जिद आम जनता के लिए बंद रखी जाएगी.
  • पुलिस ने सोशल मीडिया पर फैलाई गई गलत सूचनाओं और भड़काऊ संदेशों के लिए 10 इन्फ्लुएंसरों की पहचान की है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

Faiz-e-Ilahi Mosque: दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास स्थित फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने के दौरान हुए पथराव के बाद दिल्ली पुलिस की कार्रवाई जारी है. गुरुवार को दिल्ली पुलिस ने तुर्कमान गेट हिंसा के सिलसिले में छह और गिरफ्तारियां कीं. इन नई गिरफ्तारियों के साथ अब तक पकड़े गए लोगों की कुल संख्या 11 हो गई है. इनमें एक नाबालिग भी शामिल है. फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमित क्षेत्र को ध्वस्त करने के बारे में झूठे दावे करने वाले कम से कम 10 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरों की पहचान की.

जुमे की नमाज पर रोक, बढ़ाई गई सुरक्षा

दूसरी ओर तुर्कमान गेट के पास हुए पथराव और हंगामे के बाद शुक्रवार 9 जनवरी को जुमे की पहली नमाज होनी है. इस दौरान माहौल न बिगड़े, इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सुरक्षा व्यव्सथा के मद्देनजर फैज-ए-इलाही मस्जिद को शुक्रवार 9 जनवरी को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है. ऐसे में शुक्रवार 9 जनवरी को फैज-ए-इलाही मस्जिद में आम लोग जुमे की नमाज नहीं पढ़ सकेंगे.

Latest and Breaking News on NDTV

सपा नेता नदवी को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है

पुलिस ने कथित तौर पर गुमराह करने वाले ऑडियो मैसेज फैलाने के आरोप में कई व्हाट्सएप समूह को जांच के दायरे में रखा है, और कहा कि वे समाजवादी पार्टी के नेता मोहिबुल्लाह नदवी को जांच में शामिल होने के लिए नोटिस भेजने की योजना बना रहे हैं, जो कथित तौर पर मौके पर मौजूद थे.

दिल्ली पुलिस के संयुक्त आयुक्त मधुर वर्मा ने पहले कहा था, ‘‘शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि नदवी वहां मौजूद थे, लेकिन जब तक तोड़फोड़ शुरू हुई, तब तक वह चले गए थे. इसकी जांच की जा रही है.''

फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास MCD ने चलाया था अभियान

फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान हिंसा भड़कने के बाद तुर्कमान गेट इलाके में महत्वपूर्ण सबूत इकट्ठा करने के लिए एक फोरेंसिक टीम तैनात की गई थी, जहां पत्थरबाजी की खबरें आई थीं.

अधिकारियों ने बताया कि जांचकर्ताओं ने घटनाक्रम का पुनर्निर्माण करने और इसमें शामिल लोगों की पहचान करने के प्रयासों के तहत घटनास्थल का सावधानीपूर्वक निरीक्षण किया, नमूने एकत्र किए और नुकसान का दस्तावेजीकरण किया.

चल रही जांच में मदद करने और तोड़फोड़ की कार्रवाई के बाद हुई अशांति के लिए जवाबदेही तय करने में सहायता के लिए साक्ष्यों का विश्लेषण किया जाएगा.

Latest and Breaking News on NDTV

सोशल मीडिया के जरिए फैलाई गई गलत सूचना के कारण हिंसा

पुलिस ने कहा कि मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात को मस्जिद के पास अदालत के आदेश पर चलाए गए अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान व्हाट्सएप वॉयस नोट्स और सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए फैलाई गई गलत सूचनाओं के कारण पत्थरबाज़ी हुई.

मस्जिद के पास सुरक्षा बलों की पर्याप्त तैनाती की गई

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (मध्य) निधिन वलसन ने बताया, ‘‘हाल ही में गिरफ्तार किए गए छह आरोपियों की पहचान अफान, आदिल, शाहनवाज़, हमज़ा, अथर और उबेद के रूप में हुई है, ये सभी तुर्कमान गेट इलाके के रहने वाले हैं.'' उन्होंने बताया कि इस मामले में अब तक एक नाबालिग समेत 11 लोगों को पकड़ा जा चुका है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती सुनिश्चित की गई है.

  1. दिल्ली की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को पत्थरबाजी मामले में पहले गिरफ्तार किए गए 11 लोगों में से पांच को 13 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया.
  2. पुलिस ने बताया कि एमसीडी द्वारा मस्जिद को गिराए जाने के आरोप वाले भ्रामक व्हाट्सएप ऑडियो संदेश समुदाय, धार्मिक समूहों और आस-पड़ोस के समूहों में प्रसारित हुए, जिसके कारण इलाके में 200 से अधिक लोग जमा हो गए.
  3. उन्होंने बताया कि आक्रामक या भड़काऊ संदेशों वाले चार से पांच व्हाट्सऐप समूहों पर कड़ी निगरानी रखी गई थी, हालांकि घटना से ठीक पहले कोई नया समूह नहीं बनाया गया था.
  4. अतिरिक्त पुलिस कांस्टेबल ने कहा, ‘‘हमारी टीम पहले ही इनमें से कई व्हाट्सऐप समूहों में शामिल हो गयी थीं और झूठी अफवाहों का सक्रिय रूप से खंडन किया था, जिससे व्यापक लामबंदी को रोकने में मदद मिली.''
  5. उन्होंने आगे बताया कि एसीपी और एसएचओ ने अमन समिति के सदस्यों, समुदाय के बुजुर्गों और धार्मिक नेताओं से घटना से काफी पहले संपर्क कर यह स्पष्ट कर दिया था कि मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा.

10 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरों की पहचान

पुलिस ने कम से कम 10 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरों की पहचान की है, जिन पर मस्जिद को ध्वस्त किए जाने की अफवाहें फैलाने का आरोप है. पुलिस ने बताया कि एक महिला इन्फ्लुएंसर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, क्योंकि उसके द्वारा पोस्ट किए गए एक वीडियो को पुलिस की सोशल मीडिया निगरानी टीमों ने भ्रामक और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने वाला बताया था.

  • एमसीडी के अधिकारियों ने पहले बताया था कि एक नैदानिक केंद्र, एक बारात घर और चारदीवारी सहित लगभग 36,000 वर्ग फुट अतिक्रमित क्षेत्र को खाली करा लिया गया है, जबकि मस्जिद को छुआ तक नहीं गया है.
  • पुलिस ने तोड़फोड़ स्थल की हवाई फुटेज साझा करते हुए कहा कि ऑपरेशन से पहले और बाद में ली गई वीडियो से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि मस्जिद को छुआ तक नहीं गया था.

वलसन ने कहा, 'अभियान से पहले की फुटेज में मस्जिद, बारात घर और नैदानिक केंद्र सभी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं. अदालत का आदेश केवल बारातघर और नैदानिक केंद्र को ध्वस्त करने का था. अतिक्रमण हटाने के अभियान के बाद की वीडियो में मस्जिद पूरी तरह से खड़ी दिखाई दे रही है, जबकि बाकी अतिक्रमित क्षेत्र को खाली करा लिया गया है.'

Latest and Breaking News on NDTV

हिंसा में स्थानीय थाना अधिकारी सहित कम से कम पांच पुलिसकर्मी घायल हो गए, जब पुलिस और नगर निगम कर्मचारियों पर पत्थर और कांच की बोतलें फेंकी गईं. वलसन ने आगे कहा, 'इलाज के बाद पुलिसकर्मी ड्यूटी पर लौट आए. वे मजबूत अधिकारी हैं.'

पुलिस ने कहा कि आगे की जांच जारी है और चेतावनी दी है कि गलत सूचना फैलाने या सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें - 'मुसलमानो जागो' बोलकर तुर्कमान गेट पर भीड़ को भड़काने वाला अली कौन है? वीडियो सामने आया

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Delhi, Delhi Police, Juma Ki Namaz, Faiz-e-Ilahi Mosque, Delhi Encroachment Drive
Get App for Better Experience
Install Now