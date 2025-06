PM मोदी ने दिल्ली की CM और BJP नेताओं की साढ़े तीन घंटे ली बैठक, दी ये खास सलाह

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, संगठन महामंत्री बीएल संतोष समेत कई विधायकों और संगठन के प्रमुख लोगों ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. पीएम ने दिल्ली सरकार और संगठन के लोगों के साथ साढ़े तीन घंटे से ज्यादा समय तक कई मुद्दों पर चर्चा की. दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के बाद ये पहला मौका रहा जब प्रधानमंत्री ने सभी विधायकों और सांसदों से इतनी लंबी मुलाकात की.

इस बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "दिल्ली के भाजपा सांसदों, विधायकों और अन्य नेताओं के साथ बातचीत की. हमने दिल्ली के लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के तरीकों पर व्यापक चर्चा की."

Interacted with Delhi BJP MPs, MLAs and other leaders. We had extensive discussions on ways to improve quality of life for the people of Delhi. pic.twitter.com/jlDaPdsCHW