उपराष्ट्रपति चुनाव: 20 अगस्त को नामांकन करेंगे NDA प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन, कल सांसदों के साथ बैठक

Vice Presidential Election: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सोमवार को बताया कि NDA के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन 20 तारीख को 11 बजे नामांकन करेंगे. उनके नामांकन में पीएम मोदी भी मौजूद रहेंगे.

सीपी राधाकृष्णन का स्वागत करते केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू.
  • सीपी राधाकृष्णन को NDA ने उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया है, वो दिल्ली पहुंच गए हैं.
  • राधाकृष्णन 20 अगस्त को सुबह 11 बजे नामांकन करेंगे. जिसमें पीएम मोदी भी मौजूद रहेंगे.
  • NDA के फ्लोर लीडर्स और संसदीय दल के नेताओं ने उपराष्ट्रपति चुनाव की रणनीति पर चर्चा की.
नई दिल्ली:

NDA के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन सोमवार को दिल्ली पहुंचे. दिल्ली में उनकी एनडीए के फ्लोर लीडर्स के साथ बैठक हुई. कल एनडीए सांसदों के साथ उनका औपचारिक परिचय कराया जाएगा. उम्मीदवार के तौर पर उनका नाम घोषित होने पर आज फ्लोर लीडर्स के साथ उनकी बैठक हुई है. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि 20 अगस्त को 11 बजे सीपी राधाकृष्णन नामांकन दाखिल करेंगे. उनके नामांकन में पीएम मोदी भी मौजूद रहेंगे.

किरेन रिजिजू ने कहा कि राधाकृष्णन बहुत अच्छे इंसान हैं. राज्यपाल के रूप में अच्छा काम करने वाले को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार को रूप में पेश किया गया है. उम्मीद है सब पार्टी उनका समर्थन देंगे.

दरअसल सोमवार केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी के आवास पर सोमवार को उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर अहम बैठक हुई, जिसमें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने अपनी रणनीति को अंतिम रूप दिया. बैठक में तय किया गया कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन 20 अगस्त को होगा.

केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी के आवास पर हुई बैठक

केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी के आवास पर सोमवार शाम को हुई NDA घटक दलों के फ्लोर लीडर्स और संसदीय दल के नेताओं की बैठक में उपराष्ट्रपति चुनाव की नामांकन की तारीख और रणनीति पर चर्चा की गई. इस बैठक में फैसला लिया गया कि 20 अगस्त सुबह 11 बजे उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन किया जाएगा.

किरेन रिजिजू बोले- राधाकृष्णन से सब लोग परिचित

केंद्रीय मंत्री किरन रिजिजू ने बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, "एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन आज दिल्ली पहुंचे और हमने NDA के नेताओं के साथ एक बैठक की. वह वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं और पूर्व में झारखंड के भी राज्यपाल रह चुके हैं. सभी लोग उनसे परिचित हैं.

नाम की घोषणा के बाद आज हुई फ्लोर लीडर्स की बैठक

इसके बावजूद एनडीए के उम्मीदवार के रूप में उनके नाम का ऐलान होने के बाद एक बैठक की गई है. हमें बहुत गर्व है कि सीपी राधाकृष्णन जैसे व्यक्ति को एनडीए का उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है. एनडीए गठबंधन के सभी नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया. हमें उम्मीद है कि सभी दल उन्हें समर्थन देंगे."

PM मोदी सहित सभी बड़े नेता नामांकन दाखिल करेंगे

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, "एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में सीपी राधाकृष्णन का नामांकन 20 अगस्त को सुबह 11 बजे दाखिल किया जाएगा. प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए के सभी नेता नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे."

किरेन रिजिजू ने विपक्ष से सीपी राधाकृष्णन के समर्थन की अपील की

किरेन रिजिजू ने विपक्ष से सीपी राधाकृष्णन का समर्थन करने की अपील की. उन्होंने कहा, "हम चाहते हैं कि सभी दलों को उपराष्ट्रपति का समर्थन करना चाहिए. हम एक ऐसा चेहरा लेकर आए हैं कि सभी विपक्ष के नेताओं को भी उनका समर्थन करना चाहिए. एनडीए के सभी सहयोगी दलों ने हामी भरी है."

