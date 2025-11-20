विज्ञापन
विशेष लिंक

1000 करोड़ की साइबर ठगी का पर्दाफाश, 700 अपराधी गिरफ्तार... 48 घंटे चला दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन 'साइबर हॉक' 

दिल्‍ली पुलिस ने 48 घंटे तक मेगा ऑपरेशन ‘Cyber Hawk’ चलाया. इस ऑपरेशन को जबरदस्‍त सफलता मिली है. 700 से अधिक साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी के साथ ही 1000 करोड़ रुपए से ज्‍यादा की साइबर ठगी के बड़े नेटवर्क को बेनकाब किया गया है.  

Read Time: 2 mins
Share
1000 करोड़ की साइबर ठगी का पर्दाफाश, 700 अपराधी गिरफ्तार... 48 घंटे चला दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन 'साइबर हॉक' 
प्रतीकात्‍मक फोटो
  • दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन साइबर हॉक में 48 घंटे में 700 से अधिक साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है.
  • इस कार्रवाई में पुलिस ने 1000 करोड़ रुपए से अधिक की साइबर ठगी के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है.
  • ऑपरेशन में जिला पुलिस यूनिट्स और इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस की टीम ने संयुक्त छापेमारी की.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्‍ली :

दिल्‍ली पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ अपना शिकंजा कसा है. साइबर अपराधियों के खिलाफ दिल्‍ली पुलिस ने एक बड़ी और मैराथन कार्रवाई की है. ऑपरेशन ‘Cyber Hawk' में 48 घंटे तक दिल्‍ली पुलिस ने कार्रवाई की और 700 से ज्‍यादा साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. इसके साथ ही पुलिस ने 1,000 करोड़ रुपए के ठगी के नेटवर्क को उजागर करने में भी बड़ी कामयाबी हासिल की है. 

दिल्‍ली पुलिस ने 48 घंटे तक मेगा ऑपरेशन ‘Cyber Hawk' चलाया. इस ऑपरेशन को जबरदस्‍त सफलता मिली है. जिला पुलिस यूनिट्स और  IFSO (इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस) की टीम ने साइबर अपराधियों के खिलाफ संयुक्त छापेमारी को अंजाम दिया.  

फ्राड कॉल सेंटर्स, डिजिटल स्‍कैम मॉड्यूल पर प्रहार 

दिल्‍ली पुलिस के मुताबिक, 700 से अधिक साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी के साथ ही 1000 करोड़ रुपए से ज्‍यादा की साइबर ठगी के बड़े नेटवर्क को बेनकाब किया गया है.  

पुलिस ने बताया कि यह देशभर में फैले फ्रॉड कॉल सेंटर्स और डिजिटल स्कैम मॉड्यूल पर कड़ा प्रहार है. 

साइबर अपराधियों से की गई ये बरामदगी 

ऑपरेशन ‘Cyber Hawk' के दौरान साइबर अपराधियों के ठिकानों से बड़ी मात्रा में मोबाइल, लैपटॉप, सिम कार्ड, सर्वर और डिजिटल रिकॉर्ड की बरामदगी की गई है. 
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Delhi Police, Cyber ​​Criminals, Operation Cyber ​​Hawk
Get App for Better Experience
Install Now