भलस्वा कूड़े का पहाड़ 1 साल में खत्म करेंगे... पीएम मोदी के जन्मदिन पर मनोहर लाल खट्टर का संकल्प

पीएम मोदी के जन्मदिन पर शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर भलस्वा डेयरी के कूड़े के पहाड़ पर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने कहा कि कूड़े के इस पहाड़ को एक साल में खत्म कर देंगे. उन्होंने कहा कि इस कूड़े से कई तरह का अलग-अलग सामान बनाने का काम किया जा रहा है. हम सभी का संकल्प है कि कूड़े के इस पहाड़ को 1 साल के अंदर खत्म किया जाए. साथ ही उन्होंने दूसरों से ही ये संकल्प लेने को कहा कि हमें कूड़ा नहीं फैलाना है बल्कि सफाई करने की जरूरत है.

दिल्ली के तीन बड़े कूड़े के पहाड़ साफ करेंगे

उन्होंने कहा कि दिल्ली के तीन बड़े कूड़े के पहाड़ों को स्वच्छ करने की जिम्मेदारी उन्होंने ली है. डीडीए भलस्वा लैंडफिल साइट को साफ करने में पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन रहेगा. यहां करीब 25 एकड़ लैंड खाली हो चुकी है. 5 एकड़ पर बांबू गार्डन तैयार किया जा रहा है और 20 एकड़ जमीन स्वच्छता के काम में उपयोग की जा रही है. 45 लाख मीट्रिक टन जो कूड़ा यहां बचा हुआ है उसे 2 अक्टूबर से पहले तक खत्म करने का हमारा संकल्प है. वह खुद यहां की मॉनिटरिंग कर रहे हैं. सभी विभाग साथ मिलकर काम कर रहे हैं. 1 साल में कूड़े के इस पहाड़ को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा. जल्द ही वह दिल्ली के बाकी दो कूड़े के पहाड़ों का भी निरीक्षण करेंगे कि वहां पर अभी क्या स्थिति बनी हुई है.

कूड़े के पहाड़ पर काम करने वालों को मिलेगा दीवाली बोनस

मनोहर खट्टर ने कहा कि कूड़े के पहाड़ पर काम करने वालों को दीवाली का बोनस दिया जाएगा. तीनों कूड़े के पहाड़ पर काम करने वाले कर्मचारियों को दिवाली के मौके पर 5000 रुपये प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी. साथ ही इन कर्मचारियों के स्वास्थ्य की भी जांच की जाएगी.

15 दिन तक चलेगा सेवा पखवाड़ा

मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस है. वह उनको बहुत बधाई देते हैं और प्रभु से कामना करते हैं कि पीएम पर प्रभु की कृपा बनी रहे. पीएम के जन्मदिन के मौके पर 15 दिन का सेवा पखवाड़ा किया जा रहा है, जो कि 2 अक्टूबर को खत्म होगा. इस दौरान कई सामाजिक कार्य किए जाएंगे. स्वच्छता भी इनमें एक है. 25 सितंबर को भी स्वच्छता का एक बड़ा कार्यक्रम किया जाएगा. उन्होंने कहा कि एक दिन एक घंटा एक साल सारे देश में सभी लोगों से आह्वान किया गया है कि अपने घर अपने आसपास अपने दफ्तर में स्वच्छता का विशेष तौर पर कार्य करें.