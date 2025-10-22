विज्ञापन
MCD ने दिवाली के बाद सफाई अभियान के तहत 3 मीट्रिक टन इस्तेमाल किए हुए दीये एकत्र किए

यह काम ‘तेहखंड वेस्ट टू इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट’ (TWEPL) की कार्पोरेट सामाजिक उत्‍तरदायित्‍व (CSR) परियोजना स्वच्छ वाहिनी के माध्यम से ‘व्हाई वेस्ट वेडनसडे फाउंडेशन’ के सहयोग से किया जा रहा है.

नई दिल्ली:

दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने त्योहारी सीजन के बाद सफाई अभियान के तहत लगभग तीन मीट्रिक टन इस्तेमाल किए गए मिट्टी के दीये एकत्र किए हैं. महापौर सरदार राजा इकबाल सिंह के नेतृत्व में चलाए जा रहे इस अभियान के तहत नगर निकाय राष्ट्रीय राजधानी में टिकाऊ अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों के तहत ऐसे दीये शहर भर से एकत्र कर रहा है जो इस्तेमाल किए जा चुके हैं.

यह काम ‘तेहखंड वेस्ट टू इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट' (TWEPL) की कार्पोरेट सामाजिक उत्‍तरदायित्‍व (CSR) परियोजना स्वच्छ वाहिनी के माध्यम से ‘व्हाई वेस्ट वेडनसडे फाउंडेशन' के सहयोग से किया जा रहा है और इसमें विभिन्न निवासी कल्याण संघों की सक्रिय भागीदारी शामिल है.

एमसीडी के अनुसार, त्योहारों के दौरान होने वाले कचरे का पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए एकत्रित दीयों तथा मूर्तियों को निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों में भेजा जा रहा है. सिंह ने कहा कि यह पहल नागरिकों को स्थायी अपशिष्ट निपटान चलन को अपनाने और त्योहारों के बाद शहर को साफ रखने के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में एक कदम है. 

उन्होंने निवासियों से त्योहारों के दौरान होने वाले कचरे को अलग करने और उसे स्वच्छ वाहिनी संग्रह दलों को सौंपने का आग्रह किया. नगर निकाय ने दिल्लीवासियों से इस अभियान में सक्रिय रूप से सहयोग करने और एक स्वच्छ एवं हरित शहर के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है.

