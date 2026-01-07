विज्ञापन
तुर्कमान गेट पर हंगामा करना पड़ा महंगा, पुलिस ने 5 पत्थरबाजों को किया गिरफ्तार

तुर्कमान गेट इलाके में मंगलवार की रात को एमसीडी ने बुलडोजर चलाया था. इस कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों ने जमकर उपद्रव किया था. कई जगहों पर तो प्रदर्शनकारियों पुलिस के बैरिकेड तक को तोड़ दिया था.

तुर्कमान गेट पर हंगामा करना पड़ा महंगा, पुलिस ने 5 पत्थरबाजों को किया गिरफ्तार
तुर्कमान गेट इलाके में हुए पथराव मामले में 5 गिरफ्तार
  • तुर्कमान गेट इलाके में फैज-ए-इलाही मस्जिद के आसपास से अतिक्रमण हटाने के दौरान प्रशासन पर पत्थरबाजी हुई थी
  • पुलिस ने पत्थरबाजी के पांच आरोपियों काशिफ, मोहम्मद कैफ, मोहम्मद अरीब, अदनान और समीर को गिरफ्तार किया है
  • इस घटना में एसएचओ समेत पांच पुलिसकर्मी घायल हुए थे और पुलिस ने पहले ही FIR दर्ज की है
नई दिल्ली:

दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में फैज-ए-इलाही मस्जिद के आसपास से अतिक्रमण हटाने के दौरान प्रशासन पर हुई पत्थरबाजी को लेकर पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों की पहचान काशिफ, मोहम्मद कैफ, मोहम्मद अरीब, अदनान और समीर के रूप में की गई है. पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है. इस घटना को लेकर पुलिस ने पहले ही FIR दर्ज की है. 

आपको बता दें कि इस इलाके में मंगलवार की रात को एमसीडी का बुलडोजर चला था. इस कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों ने जमकर उपद्रव किया था. कई जगहों पर तो प्रदर्शनकारियों पुलिस के बैरिकेड तक को तोड़ दिया था. इस दौरान मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों पर भी पत्थर चलाए गए थे. इस घटना में एसएचओ समेत 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे.  

इस मामले में याचिकाकर्ता प्रीत सिरोही ने दिल्ली प्रशासन और एमसीडी की तारीफ करते हुए बताया कि जब मैंने फैज-ए-इलाही परिसर के बारे में शोध शुरू किया तो मुझे पता चला कि सार्वजनिक भूमि पर परिसर और अवैध निर्माण है.भूमि का स्वामित्व सार्वजनिक परिवहन विभाग (पीडब्ल्यूडी) और MCD के पास है. मई से अक्टूबर तक लगातार मैं एमसीडी को चिट्ठियां लिखता रहा, लेकिन इस मामले को लेकर कोई कार्रवाई नहीं हुई.

फिर अक्टूबर में जाकर एमसीडी ने सर्वे किया और सर्वे की रिपोर्ट में जो हमने दावा किया कि वो सत्य पाया गया, लेकिन फिर भी कार्रवाई नहीं हुई. इसके बाद हम दिल्ली हाईकोर्ट गए, हम इसलिए गए कि सरकारी जमीन पर कार्यक्रम के लिए भी भोले-भाले लोगों से पैसे वसूले जा रहे हैं. यहां पर सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा करके बारात घर, डायग्नोस्टिक सेंटर, डायलेसिस सेंटर, मेटरनिटी सेंटर और पार्किंग के साथ-साथ कई कमर्शियल एक्टिविटि चल रही थीं.

