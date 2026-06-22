मयूर विहार से AIIMS सिर्फ 15 मिनट में पहुंचेंगे, रेडी है दिल्ली का ये सिग्नल फ्री फ्लाईओवर, दल्लूपुरा, त्रिलोकपुरी वालों को बड़ी राहत

दिल्लीवालों का 11 साल का इंतजार जल्द खत्म होने को है. मयूर विहार से एम्स को जोड़ने वाला 'बारापुला फेज-3' फ्लाईओवर 10-15 जुलाई के बीच जनता के लिए खुल सकता है. सोमवार को इस फ्लाईओवर का आखिरी स्लैब डाला जाएगा. इसके बाद कुछ दिनों में साफ-सफाई का काम पूरा हो जाएगा. इस एलिवेटेड कॉरिडोर के खुलते ही जिस मयूर विहार से एम्स तक पहुंचने में पहले जाम की वजह से करीब 1 घंटा लगता था, वहां सिर्फ 15 से 20 मिनट में पहुंचा जा सकेगा. खास बात यह है कि इस फ्लाईओवर पर सिग्नल फ्री सफर का अनुभव मिलेगा.

बारापुला फेज-3 फ्लाईओवर के खुलने से बिना रेड लाइट के जाम फ्री सफर का एक्सपीरियंस मिलेगा. इससे आसपास जैसे रिंग रोड की सड़क पर भी जाम का प्रेशर कम होगा. इससे समय और ईंधन दोनों की बचत होगी.

बारापुला फेज-3 फ्लाईओवर की खास बातें

बारापुला फ्लाईओवर 3.5 किमी. लंबा

मयूर विहार से एम्स तक पुल से 9 किमी. का सफर ह

11 साल पहले साल 2015 में मिली थी परियोजना को मंजूरी

पूर्वी और पश्चिमी दिल्ली के बीच सफर होगा आसान

अभी नई दिल्ली या रिंग रोड से होकर पूर्वी से पश्चिमी दिल्ली जाना पड़ता है

बिना लाल बत्ती एम्स तक पहुंचेंगे

इस फ्लाईओर के शुरू होने से बिना किसी लाल बत्ती पर रुके मयूर विहार से सीधे एम्स के पास पहुंचा जा सकेगा. इससे न सिर्फ ईंधन की बचत होगी बल्कि समय भी कम लगेगा. साथ ही जाम से भी मुक्ति मिलेगी. इससे रिंग रोड पर आश्रम से एम्स तक वाहनों का दबाव कम होगा. दिल्लीवाले लंबे समय से इस एल‍िवेटेड कॉरिडोर का इंतजार कर रहे हैं. सबसे ज्यादा फायदा उन लाखों लोगों को होगा जो हर दिन सुबह-शाम रिंग रोड और सराय काले खां के भयंकर जाम में अपना कीमती समय खपा देते हैं.

जुलाई तक फ्लाईओवर पर दौड़ेंगे वाहन

मयूर विहार फेज-1 से सराय काले खां तक यह 3.5 किमी. लंबा एलिवेटेड फ्लाईओवर अब पूरा होने को है. पहले पीडब्ल्यूडी मंत्री परवेश वर्मा के ने इस प्रोजेक्ट के 30 जून तक जनता को समर्पित किए जाने की बात कही थी. लेकिन अब कहा जा रहा है कि जुलाई में यह वाहनों की आवाजाही के लिए खोला सकता है.

दिल्ली के इन इलाकों को होगा फायदा

आईएनए, एम्स, साउथ एक्स, सरोजिनी नगर और आसपास से ईस्ट दिल्ली के मयूर विहार, त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी, दल्लूपुरा, वेस्ट विनोद नगर जाने में करीब 10 से 15 मिनट का समय लगेगा. वर्तमान में नई दिल्ली से ईस्ट दिल्ली जाने में 50 मिनट से एक घंटे का समय लगता है.

11 साल बाद पूरा होने जा रहा काम

इस फ्लाईओवर का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं रहा. 2015 में मंजूरी मिलने के बाद जमीन अधिग्रहण के पेंच और ढिलाई के चलते सालों तक यह ठंडे बस्ते में पड़ रहा. नतीजन बजट कई गुना बढ़ गया और आम जनता को जाम से मुक्ति नहीं मिल पाई. देरी कहां हुई यह पता करने के लिए इसकी जांच एंटी-करप्शन ब्रांच (ACB) ने की. पर्यावरण के लिहाज से भी ये फ्लाईओवर काफी अहम है. इसके शुरू होने से हर दिन करीब 2 टन CO₂ के उत्सर्जन (लगभग 30,000 पेड़ों जितनी मात्रा) में कमी आएगी. साथ ही मयूर विहार से एम्स तक बिना लाल बत्ती वाले सफर का मजा मिलेगा.

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