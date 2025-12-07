विज्ञापन
विशेष लिंक

सूटकेसों का 'सैलाब'... दिल्‍ली एयरपोर्ट का ये नजारा देख चकरा जाएगा आपका सिर

दिल्‍ली एयरपोर्ट पर लगेज का अंबार लगा पड़ा है. अब ये लगेज यात्रियों को कैसे मिलेंगे, ये सवाल कई लोग पूछ रहे हैं. दिल्‍ली या देश के किसी भी एयरपोर्ट पर अगर आपका लगेज छूट गया है, तो घबराने की बिल्‍कुल भी जरूरत नहीं है. आपका लगेज एयरपोर्ट पर सुरक्षित रहेगा.

Read Time: 3 mins
Share
सूटकेसों का 'सैलाब'... दिल्‍ली एयरपोर्ट का ये नजारा देख चकरा जाएगा आपका सिर
  • देशभर के एयरपोर्ट्स पर स्थिति बेहतर हो रही है, लेकिन इंडिगो की सैकड़ों फ्लाइट्स अभी भी कैंसिल हैं
  • दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्रियों के लगेज का बड़ा जमावड़ा है, जहां हजारों लगेज कतार में रखे गए हैं
  • केंद्र सरकार ने इंडिगो को आदेश दिया है कि फंसे हुए यात्रियों के लगेज को उनके घर तक पहुंचाया जाए
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्‍ली:

देशभर के एयरपोर्ट्स पर हालात अब सुधरते नजर आ रहे हैं. हालांकि, इंडिगो की 150 से ज्‍यादा फ्लाइट देशभर में आज भी कैंसिल हुई हैं. इस बीच दिल्‍ली एयरपोर्ट पर जहां तक नजर जा रही है, वहां परेशान लोग और लगेज ही लगेज नज़र आ रहे हैं. परेशान और थके हुए यात्री जहां जगह मिल रही है, वहीं बिस्तर लगाकर सोते दिख रहे हैं. दिल्‍ली एयरपोर्ट पर फंसे यात्रियों के लगेज जहां रखे हुए हैं, वहां का एक वीडियो सामने आया है. इस जगह को देख ऐसा लग रहा है कि यहां लगेज का सैलाब आया हुआ है. चारों तरफ सिर्फ लगेज ही लगेज नजर आ रहे हैं. हजारों लगेज कतार में रखे यहां नजर आ रहे हैं.  

इंडिगो लोगों के घरों तक पहुंचाएगी लगेज

दिल्‍ली एयरपोर्ट पर लगेज का अंबार लगा पड़ा है. अब ये लगेज यात्रियों को कैसे मिलेंगे, ये सवाल कई लोग पूछ रहे हैं. दिल्‍ली या देश के किसी भी एयरपोर्ट पर अगर आपका लगेज छूट गया है, तो घबराने की बिल्‍कुल भी जरूरत नहीं है. आपका लगेज एयरपोर्ट पर सुरक्षित रहेगा. ये जल्‍द ही आपके घर पहुंच जाएगा. इंडिगो कंपनी को केंद्र सरकार ने आदेश दिया है कि घरों तक लोगों के लगेज पहुंचाए जाएं. किसी भी यात्री को लगेज के लिए कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए. 

एयरपोर्ट पर फंसे हैं सैकड़ों लोग

इंडिगो फ्लाइट संकट अभी खत्‍म नहीं हुआ है. दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल-1 से रविवार को इंडिगो की लगभग 36 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं. कुछ यात्री ऐसे हैं, जो सऊदी से आए हैं और उन्‍हें कोलकाता जाना है. दिल्‍ली से उन्‍हें कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी है, लेकिन 48 घंटे से ज़्यादा हो गया, लेकिन अभी भी उन्हें नहीं पता क्या आज कोलकाता के लिए फ्लाइट मिलेगी? ऐसे सैकड़ों लोग हैं, जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं. इन लोगों के लगेज भी एयरपोर्ट के अंदर ही रखे गए हैं.

ये भी पढ़ें :- दिल्ली, मुंबई से लेकर बेंगलुरु तक एयरपोर्ट पर आज क्या हैं हालात... जानें कितनी फ्लाइट हैं कैंसिल

कोई बताने को तैयार नहीं, क्‍या करें?

एक बुजुर्ग की बेटी लंदन से आ रही हैं, उन्होंने इंडिगो की फ्लाइट गोवा से दिल्ली की बेटी के लिए ली थी, लेकिन हालात देखते हुए कैंसिल करायी. हालांकि, इसके लिए उन्‍हें काफी मिन्नत करनी पड़ी. वहीं एक बुजुर्ग बेहद नाराज़ दिखे. उन्हें चेन्नई जाना है, लेकिन एयरपोर्ट पहुंचकर पता चला फ्लाइट कैंसिल है. ये बुजुर्ग एक काउंटर से दूसरे काउंटर पर भेजे जा रहे हैं. इंडिगो की ओर से उन्‍हें सही जानकारी देने वाला कोई नहीं मिला. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Delhi Airport Luggage, Mumbai Airport, Indigo Flight Crisis
Get App for Better Experience
Install Now