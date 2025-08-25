दिल्ली एयरपोर्ट पर ड्रग्स तस्करी की कोशिश नाकाम, 24.8 किलो गांजा बरामद

दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कस्टम अधिकारियों ने ड्रग्स तस्करी की एक बड़ी कोशिश को विफल कर दिया. बैंकॉक से सिंगापुर होते हुए दिल्ली पहुंचे एक भारतीय यात्री को ग्रीन चैनल पर रोककर जांच की गई.

जांच के दौरान यात्री के पास मौजूद नीले और ग्रे रंग के दो ट्रॉली बैग की एक्स-रे स्कैनिंग और तलाशी ली गई. तलाशी में 25 काले रंग की पॉलिथीन पैकेट बरामद हुए, जिनमें हरे रंग का नशे वाला पदार्थ पाया गया. परीक्षण में यह पदार्थ गांजा निकला.

कुल बरामदगी का वजन करीब 24.8 किलो है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 24.8 करोड़ रुपये है. कस्टम अधिकारियों ने आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया और ड्रग्स समेत पैकिंग सामग्री को जब्त कर लिया.

आरोपी के खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 की धाराओं 8, 20, 23 और 29 के तहत मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल मामले की आगे की जांच जारी है. यह बरामदगी ड्रग माफियाओं के नेटवर्क पर एक और बड़ा झटका मानी जा रही है.