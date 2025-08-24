दिल्ली में डॉग लवर्स का हंगामा, स्टेरिलाइजेशन सेंटर पर कुत्तों को मारने का आरोप

दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 27 स्थित एमसीडी डॉग स्टेरिलाइजेशन सेंटर में एक बार फिर हंगामा देखने को मिला. जब सेंटर से गाड़ियां आवारा कुत्तों को लेकर बाहर निकल रही थीं, तो डॉग लवर्स ने उन्हें रोकने की कोशिश की. उनका आरोप था कि सेंटर के अंदर कुत्तों को मारा जा रहा है, गाड़ियों में खून के निशान हैं और कुत्तों को बोरियों में बंद किया जा रहा है.

सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनदेखी का आरोप

डॉग लवर्स का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद स्टेरिलाइज किए गए कुत्तों को वापस उनके इलाकों में नहीं छोड़ा जा रहा. उनका आरोप है कि कुत्तों को मारकर जंगलों में फेंका जा रहा है. दिल्ली पुलिस ने बताया कि बीती रात कुछ डॉग लवर्स को निरीक्षण के लिए सेंटर के अंदर भेजा गया था. जांच में पाया गया कि वहां कुल 113 कुत्ते हैं, जिनमें से केवल एक की तबीयत खराब थी, बाकी सभी स्वस्थ हैं.

गाड़ियों को निकलने दिया गया, विरोध जारी

हालांकि, डॉग लवर्स के विरोध के बावजूद पुलिस की मौजूदगी में गाड़ियों को सेंटर से बाहर जाने दिया गया. प्रदर्शनकारी सुबह से यही मांग कर रहे थे कि सभी कुत्तों को जल्द से जल्द रिहा किया जाए.