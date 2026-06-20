ट्रेन में चढ़ने से पहले लात घूंसों से हमला, दिल्ली के शाहदरा रेलवे स्टेशन पर युवक की हत्या

दिल्ली के शाहदरा रेलवे स्टेशन से हत्या का एक बड़ा मामला सामने आया है. प्लेटफॉर्म नंबर-3 पर हुई मारपीट में एक यात्री की मौत हो गई. रेलवे पुलिस के मुताबिक पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो पता चला कि उत्तर प्रदेश के बागपत निवासी पंकज धामा योगा एक्सप्रेस ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे थे. इसी दौरान कुछ सहयात्रियों के साथ उनका विवाद हो गया. जिसके बाद ट्रेन में यात्रा कर रहे दूसरे यात्रियों ने उसके साथ मारपीट की थी. जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए. मारपीट के बाद उन्हें तुरंत अस्पताल भेजा गया. लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें यहां मृत घोषित कर दिया.

बागपत का रहने वाला था मृतक

पुलिस ने बताया कि पंकज धामा यूपी के बागपत का रहने वाला था. वह मेट्रो में गार्ड की नौकरी करता था और ड्यूटी के बाद वापस अपने घर लौट रहा था. पंकज धामा योग एक्सप्रेस में चढ़ने की कोशिश कर रहा था. लेकिन इसी दौरान उसको मुक्कों और लातों से बुरी तरह से पीटा गया था. गंभीर हालत में उन्हें तुरंत GTB अस्पताल ले जाया गया था. जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की पहचान तथा गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जा रही है.

मामूली कहासुनी में की पिटाई

बताया जा रहा है कि पंकज की आरोपियों से स्टेशन पर किसी बात को लेकर कुछ कहासुनी हो गई थी. जिसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि योग एक्सप्रेस में चढ़ने से पहले ही आरोपियों ने उस पर अचानक से हमला कर दिया. हमला करने के बाद आरोपी के बाद ट्रेन में चढ़ गए. पंकज दिल्ली में मेट्रो में गार्ड की नौकरी करता था और उसकी कुछ दिनों से नाइट शिफ्ट चल रही थी. शनिवार सुबह वह अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद वापस घर जा रहा था. तभी यह घटना हुई.

पंकज के घर के लोगों को जैसे ही इस बात की जानकारी लगी तो सभी दिल्ली के लिए रवाना हुए. परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया है. बताया जा रहा है कि पंकज के साथ मारपीट करने वाले आरोपी 6 से 7 लोग थे. जिनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

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