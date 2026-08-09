दिल्ली: मेट्रो के पास मॉल से कूद गई BA थर्ड ईयर की छात्रा, सुसाइड नोट भी मिला

दिल्ली में राजौरी गार्डन इलाके से एक छात्रा के सुसाइड की खबर सामने आई है. मिली जानकारी के अनुसार राजौरी गार्डन स्थित मॉल ऑफ राजौरी के पास शनिवार को BA थर्ड ईयर की 19 साल की छात्रा का शव मिला. पुलिस के अनुसार, नियमित गश्ती के दौरान हेड कांस्टेबल अवधेश ने लड़की के शव को देखा, जिसके बाद मामले की सूचना तुरंत राजौरी गार्डन थाने को दी गई. पश्चिमी जिले के डीसीपी हरेश्वर वी. स्वामी ने बताया कि सूचना मिलते ही क्राइम टीम और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की टीम घटनास्थल पर पहुंची और मौके का गहन निरीक्षण किया.

सुसाइड नोट भी मिला

जांच के दौरान मृतका के पास से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ. हालांकि, घटनास्थल से हत्या या किसी साजिश के संकेत देने वाला कोई सबूत नहीं मिला है. पुलिस ने BNS की धारा 194 के तहत कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है. मामले की परिस्थितियों और मौत के वास्तविक कारणों की जांच जारी है.

मॉल से कूदकर छात्रा ने दी जान

पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार छात्रा ने राजौरी गार्डन इलाके में स्थित एक खाली पड़े मॉल से कूदकर जान दी. उसके सुसाइड नोट में डिप्रेशन का जिक्र किया गया है. सुसाइड नोट के आधार पर कहा गया कि लड़की अपनी मां की मौत के बाद से सदमे में थी. शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ले जाया गया.

मां की मौत के बाद से सदमे में थी लड़की

पूछताछ के दौरान, उसके परिवार ने बताया कि वह दिल्ली के आर्यभट्ट कॉलेज में B.A. थर्ड ईयर की छात्रा थी और 2021 में अपनी मां की मौत के बाद से डिप्रेशन से जूझ रही थी. BNSS की धारा 194 के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है और कानून के अनुसार आगे की प्रक्रिया की जा रही है.