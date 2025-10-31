दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण को कैसे किया जा रहा कम? मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने बताया पूरा प्लान

ठंड के मौसम ने दस्तक क्या दी कि दिल्ली की आबोहवा में जहर घुलने लगा है. अभी ठंड का पीक बाकि है तब भी लोग जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर है. लोगों को ऊपर से ये डर सता रहै कि जब ठंड अपने चरम पर होगी तब दिल्ली में प्रदूषण का क्या हाल, जबकि अभी से दिल्ली में धुंध में सबकुछ धुंधला-धुंधला दिख रहा है. हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से दिल्ली की आबोहवा को साफ करने की मशक्कत की जा रही है. दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए बीते कुछ दिनों से कई एजेंसियां जैसे DPCC, MCD, DDA और अन्य विभाग लगातार काम कर रहे हैं. इन प्रयासों का असर दिखने लगा है और शुक्रवार को राजधानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 218 दर्ज किया गया.

दिल्ली की हवा को कैसे किया जा रहा साफ

दिल्ली सरकार के मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि टीमें खुले में कचरा जलाने, धूल प्रदूषण और अन्य स्रोतों पर निगरानी कर रही हैं. सभी हाई-राइज बिल्डिंग्स और 500 से अधिक निर्माण एवं विध्वंस (C&D) वेस्ट पॉइंट्स पर भी नजर रखी जा रही है. सिरसा ने कहा कि सभी मॉनिटरिंग स्टेशन ऑटोमैटिक हैं और इन्हें पिछली सरकार ने लगाया था. इन स्टेशनों का डेटा छेड़छाड़ से पूरी तरह सुरक्षित है. उन्होंने बताया कि कचरा साफ करने और लेगेसी वेस्ट को कम करने के प्रयास जारी हैं. प्रदूषण के हॉटस्पॉट्स, निर्माण स्थलों और ट्रैफिक मूवमेंट पर भी निगरानी रखी जा रही है. इसके लिए ट्रैफिक पुलिस को भी बुलाया गया है.

AAP के आरोपों पर क्या बोले दिल्ली के मंत्री

सिरसा ने उम्मीद जताई कि AQI को 218 से और कम किया जा सकेगा. उन्होंने कहा कि वाहन प्रदूषण को कम करने के लिए विकल्प खोजे जा रहे हैं और इसके लिए इनोवेशन चैलेंज भी शुरू किया गया है. जहांगीरपुरी में AQI डिस्प्ले बोर्ड खराब होने की शिकायत पर सिरसा ने कहा कि इस पर काम किया जा रहा है. वहीं, धूल कम करने के लिए सड़कों पर वाटर स्प्रिंकलर का इस्तेमाल हो रहा है. इस बीच विपक्ष के आरोपों पर सिरसा ने कहा कि अगर वे इसे डेटा में हेरफेर बताकर राजनीति कर रहे हैं, तो यही उनका काम है. ऐसा पहली बार नहीं है कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर सियासत हो रही है जब राजधानी में आप की सरकार थी, तब भी ऐसी ही सियासत हो रही थी.

दिल्ली के मंत्री ने BS-4 वाहनों पर कही ये बात

इसके साथ ही दिल्ली सरकार के मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि दिल्ली में BS-4 वाहनों पर फिलहाल कोई प्रतिबंध नहीं है। केवल BS-4 से नीचे के वाहन (BS-1, BS-2, BS-3) पूरी तरह प्रतिबंधित हैं. BS-4 वाहन जो दिल्ली में रजिस्टर्ड नहीं हैं, उन्हें 1 नवंबर 2026 तक शहर में चलने की अनुमति है. इसके बाद इन वाहनों पर रोक लग जाएगी. फिलहाल BS-6 और BS-4 दोनों वाहन दिल्ली में चल सकते हैं. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी (आप) पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदूषण के आंकड़ों से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती. उन्होंने विपक्ष को ‘बेरोजगार' करार देते हुए सलाह दी कि वह गाना गाने तक ही सीमित रहे.